La película de 1993 que retrata la tragedia aérea de los Andes en la que se basa “La sociedad de la nieve”

La película de J.A. Bayona, que representará a España en los Oscar y que ha hecho historia tras estar preseleccionada en la ‘shortlist’ de los galardones, no es la primera representación audiovisual que se realiza del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que se estrelló el 13 de octubre de 1972 en la Cordillera de los Andes.

J.A. Bayona no es el primer director que ha buscado plasmar las vicisitudes que padecieron los 16 supervivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que se estrelló el 13 de octubre de 1972 en la Cordillera de los Andes. El aéreo, con 45 pasajeros a bordo (19 de ellos miembros del equipo de rugby Old Christians Club), cayó en El valle de las lágrimas: un glaciar a 3.500 metros de alturaque invita a la hostilidad más implacable.

La sociedad de la nieve, el regreso al cine en español del director de El Orfanato de la mano de Netflix, no ha sido la única película que ha mostrado la adaptación del ser humano a las necesidades vitales que fueron apareciendo a aquellos que consiguieron superar el primer impacto del accidente.

Otra adaptación del suceso se produjo en¡Viven!(1993), la cinta dirigida por Frank Marshall que protagonizaron Ethan Hawke y John Malkovich. El filme estaba basado en la novela de Piers Paul Read, Alive: The Story of the Andes Survivors, mientras que la cinta de Bayona toma como material de referencia La sociedad de la nieve de Pablo Vierci, escritor uruguayo que recogió durante años los testimonios de los supervivientes del desastre, formando un relato más fidedigno de los hechos.

¡Viven! fue la adaptación de Hollywood de una historia que, durante años, fue paseándose por los despachos de las grandes productoras con un guion que no terminaba de convencer a causa del canibalismo. La película de Marshall recaudó casi 90 millones de dólares (poco más de 82 millones de euros).

La secuencia del accidente aéreo tardó nueve días en rodarse y muchos de los actores del largometraje tuvieron que tomar de forma continuadapastillas contra el mareo, ya que pasaban mucho tiempo revolcándose en la nieve y en los distintos sets. La película se rodó en la estación de esquí de Panorama, en las Montañas Rocosas canadienses: todos los miembros del elenco, 150 personas entre actores y técnicos, llegaban hasta dicho enclave con unaflota de cinco helicópteros.

Le podría interesar: Semana 18 de la NFL 2023-2024: ¿Quiénes son los favoritos a ganar?