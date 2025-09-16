La película ‘Guardianes de la noche’ se convierte en la segunda más taquillera de Japón

Tokio, 16 sep (EFE).- La más reciente adaptación cinematográfica del manga ‘Kimetsu no Yaiba’ (Guardianes de la noche, Demon Slayer) se convirtió esta semana en la segunda película más taquillera de la historia de Japón tras recaudar más de 33.000 millones de yenes (unos 190 millones de euros), solo por detrás de la precedente entrega de la saga y superando a ‘El viaje de Chihiro’ (2001).

La película, conocida en España con el título de ‘Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba – La fortaleza infinita’, ha sido vista por más de 23 millones de espectadores en sus primeros 60 días en la cartelera japonesa, afirmaron este martes en la red social X los responsables de la franquicia.

La cinta cuenta la historia de dos hermanos que se ven envueltos en una guerra contra fuerzas oscuras después de que su familia sea asesinada por un ser demoníaco devorador de humanos. En todo el mundo, ha recaudado ya más de 68.000 millones de yenes (unos 392 millones de euros), con más de 55 millones de espectadores.

En el mercado japonés, solo la primera entrega de la saga (‘Kimetsu no Yaiba: El tren infinito’) supera de momento la recaudación, con una taquilla de 40.750 millones de yenes (unos 235 millones de euros).

El manga en el que se basan las películas, que cuenta con 23 volúmenes, acumula más de 200 millones de copias vendidas en todo el mundo, una hazaña compartida solo por unas pocas series, como ‘Dragon Ball’, ‘Naruto’ o ‘One Piece’.

El estreno de la primera película, en octubre de 2020, coincidió con la promoción de programas de turismo doméstico como el «Go To» en Japón, cuando la gente sentía que era libre de salir tras meses de confinamiento por la pandemia de la covid-19.