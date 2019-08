Periodista: Es la segunda vez que violentan mi vehículo; la fiscalía no me toma la denuncia

La comunicadora ha solicitado a la jefatura de la Policía Nacional en Santiago incrementar el patrullaje para reducir los hechos delictivos.

Santiago.– La periodista y ejecutiva de negocios del periódico Hoy, Johanna Benoit, denunció que desaprensivos violaron su vehículo en horas de la noche del pasado sábado, el cual estaba estacionado en el parqueo del residencial donde vive en el sector Cerros de Gurabo III, en la zona norte de esta ciudad.

Con este suman dos los actos de vandalismo que cometen en perjuicio del auto de la comunicadora social, una yipeta Honda CRV, color blanco. El 12 de junio de este año fue la primera vez que los facinerosos penetraron al vehículo.

Benoit, directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) filial Santiago, miembro del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y la Asociación Nacional de Prensa Turística (Adompretur), dijo que se siente indignada por el hecho y criticó que por segunda ocasión en la Fiscalía le hacen caso omiso a su denuncia. “Mi pregunta es ¿qué hago?, añadió.

“Esta vez no lo dejaron en las mismas condiciones de aquella vez, ahora con más reguero, todas las puertas y gavetas abiertas”, afirmó.

Johanna Benoit agregó que “parecería que son gente que andan con tiempo de sobra, pues cada papelito lo abrieron, sacaron todas mis pertenencias, los estuches de los lentes, y los asientos los movieron, entiendo lo único que les faltó fue dormir o llevarse el vehículo”.

La comunicadora manifestó en sus redes sociales que en realidad no tiene idea de lo que buscan y el fin. “Si es por hacerme la maldad, no sé. La verdad me está preocupando esta situación. Voy contando las veces y me iré desahogando” como hasta ahora lo he hecho en las diferentes plataformas de comunicación, apuntó.

“Que en tu casa no tenga seguridad y que estén rodeando tu entorno para fastidiar es para darle mente como le estoy dando. No comprendo, y ahora qué.”, expresa Benoit, indignada e impotente por la falta de seguridad que vive su entorno y el país.

El secretario general del SNTP, filial Santiago, José Batista, condenó el hecho y pidió a las autoridades investigar y prestar la debida atención a la denuncia que hace la periodista Johanna Benoit.