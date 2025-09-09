La permanencia de los kenianos en Haití es insostenible, advierte experto

La permanencia de los kenianos en Haití es insostenible, advierte experto

Parte de las fuerzas kenianas desplegadas en Haití. EFE

El politólogo y catedrático David La Hoz calificó como “desesperada” la situación del contingente militar keniano desplegado en Haití, señalando que su permanencia en el país caribeño carece de respaldo internacional y enfrenta serias limitaciones económicas.

“Puede afirmarse sin dudar a equivocación que la situación de los kenianos en Haití es desesperada, toda vez que el único Estado que tiene interés en la instancia de militares kenianos en Haití es la República Dominicana”, expresó La Hoz.

Estados Unidos y la postura de Trump

La Hoz subrayó que el presidente estadounidense Donald Trump, bajo su doctrina de “América Primero”, ha dejado claro que no destinará recursos para apoyar la misión keniana en Haití.

David La Hoz, habla sobre el caso Jet Set/ Foto archivo

“Donald Trump no dará un centavo, y así lo ha expresado, para que ese contingente se mantenga en Haití. Más bien ha sido partidario de que mercenarios privados de Estados Unidos se ocupen de la seguridad en Haití, más no los kenianos”, afirmó el politólogo al periódico Hoy.

El experto lamentó que el resto de la comunidad internacional tampoco haya mostrado interés en financiar la presencia militar keniana en Haití, lo que deja al contingente sin respaldo logístico ni político.

“Queda solamente el Estado Dominicano con interés en que estos militares sigan allí, pero como sabemos, aunque ha hecho algunos compromisos, tampoco está en capacidad económica de sostener a dichos soldados”, indicó.

kenianis
El presidente Luis Abinader dijo en su discurso de rendición de cuentas que la misión de apoyo a Haití que lidera Kenia no ha recibido el apoyo requerido.
El presidente Luis Abinader dijo en su discurso de rendición de cuentas que la misión de apoyo a Haití que lidera Kenia no ha recibido el apoyo requerido.
Un oficial keniano de la misión multinacional en Haití desaparece tras ataque de bandas

Crisis interna haitiana

Finalmente, La Hoz enfatizó que el deterioro de la situación en Haití es cada vez más evidente, y que la solución debe surgir desde dentro.

“Cada vez más se ve que es un tema interno de los haitianos y que les toca a ellos resolverlo de la mejor manera”, concluyó.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

La permanencia de los kenianos en Haití es insostenible, advierte experto
La permanencia de los kenianos en Haití es insostenible, advierte experto
9 septiembre, 2025
Incertidumbre en el Caribe: Kenia advierte sobre el fin de su misión en Haití
Incertidumbre en el Caribe: Kenia advierte sobre el fin de su misión en Haití
9 septiembre, 2025
Vaticano abre las puertas a jóvenes colectivo LGTBIQ
Vaticano abre las puertas a jóvenes colectivo LGTBIQ
8 septiembre, 2025
Kenia advierte del fin de la misión en Haití y pide a la ONU que guíe una transición
Kenia advierte del fin de la misión en Haití y pide a la ONU que guíe una transición
7 septiembre, 2025
Migración y Derechos Humanos presenta propuestas ante crisis migratoria
Migración y Derechos Humanos presenta propuestas ante crisis migratoria
2 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Apuntes sobre un destino militar

Apuntes sobre un destino militar

ChatGPT: uso y riesgo en la Salud Mental

ChatGPT: uso y riesgo en la Salud Mental

Escritor Amadeo Julián recibe distinción literaria

Escritor Amadeo Julián recibe distinción literaria

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Meriendas que cuidan sonrisas

Meriendas que cuidan sonrisas

Falta comunicación en Pro-Pedernales

Falta comunicación en Pro-Pedernales

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo