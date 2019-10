LaPlumaCoherente. Leonel, el tránsfuga de mayor categoría en lo que llevamos de historia política democrática

A comienzos del año 2013, quien suscribe desempeñaba las funciones de inspector de Aduanas en el Aeropuerto Internacional de las Américas, Dr. José F. Peña Gómez (AILA), dentro de mis funciones, estaba supervisar el Salón de Embajadores de dicho aeropuerto, ese período fue de gran aporte para mi crecimiento social, ya que tenía contacto con la crema innata de la política dominicana, gobierno y de oposición. Señores… hablar con Hipólito Mejía, es una experiencia inolvidable, pero el que más me impactaba y siempre estuve al pendiente de sus viajes para poder al menos saludarle, era al presidente de mi partido, el Dr. Leonel Fernández Reina.

No había un solo día que Leonel viajara por el AILA, que yo no estuviera presente para despedirlo, me saludaba, en cada saludo como decimos de manera coloquial, me ‘’engranujaba’’, debido al impacto que me causaba su presencia, y en cada uno de esos encuentros, Leonel me daba al menos un minuto para hablar de la juventud y el PLD. Para esa fecha, puedo afirmar que Leonel no tenía el mínimo espacio de pensamiento que no fuere el de viajar por el mundo para dar a conocer su gran conocimiento. Él no estaba en política.

Luego en esos mismos encuentros, a sus llegadas al país le esperaban en aquel salón, miembros de su círculo de poder, como Díaz Rúa, que para la fecha enfrentaba unas acusaciones por parte de la fiscal del Distrito Nacional y, aun así, andaba detrás del Leonel para figurear, de hecho, ni lo dejaban llegar bien después de un agotador viaje, y yo me preguntaba; ¿Acaso Díaz Rúa no sabe que estar cerca de Leonel en estos momentos, le hace daño? Desde ese entonces, teniendo como vivo ejemplo, que nadie me contaba, es que puedo entender al Leonel de hoy, que renuncia del PLD porque predominaron los deseos del círculo que le rodea y no los suyos.

Leonel habló de fábrica de presidentes, Danilo le propuso un “Ni tú, ni yo” el pasado año y aprovechándose del candado constitucional que afectaba a Danilo, le dijo: “No, yo voy tras la presidencia”.

Leonel estuvo en contra de las primarias abiertas, perdió en esos fines y, aun así, continuó llevándose de su círculo y de su egoísmo.

Leonel, principal político dominicano promotor del uso de la tecnología, pese a que quien ha ejecutado políticas públicas en ese sentido, ha sido el del campo, el Presidente Danilo Medina., estuvo de acuerdo más que todos con el voto automatizado, hasta que la realidad le fue dando en la cara, pasando a solicitar volver a lo análogo, contar el 100% de los votos, luego el 50%, mientras todos los sectores acordaron un 20%. Cuando llegó la hora de dar a conocer el ganador de las primarias del 6 de octubre en el PLD, dice que la tecnología que siempre ha tenido como bandera le hizo un fraude. Fue al Tribunal Superior Electoral, alta corte ideada por él para dirimir los conflictos políticos, y no obtuvo ganancia de causas, aun así, Leonel continúa su obstinada carrera egoísta, ya no con fines de ganar, más bien con el fin de sacar del poder al partido que lo llevó a ser presidente tres veces. Ahora Leonel tras perder en su partido, intentará ser candidato por otro.

Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19 en su, Título XIII, denominado “De los Candidatos de los Partidos” en su artículo 134 sobre el Transfuguismo en las Candidaturas, cita lo siguiente: “las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político o alianza a la cual pertenezca el mismo, a un cargo de elección, no podrán ser postuladas por ningún otro partido, agrupación, movimiento político o alianza, en el mismo proceso electoral.”

Leonel, gran conocedor del derecho, intenta amarrarse al tecnicismo jurídico, tomando como referencia la constitución donde da garantía a los derechos civiles y políticos y la igualdad a elegir y ser elegido. Si bien la constitución dominicana en estos aspectos no plantea una ‘’excepción’’ que debería introducirse temprano que tarde, Leonel, como buen jurista sabe, que el fin del legislador es evitar en el ejercicio de elegir y ser el elegido, la mala fe que tiene por nombre técnico Transfuguismo.

Perdí, y como perdí aquí, me voy para otro lado a competir en lo que ya perdí.

¡!!Wao Leonel, qué tránsfuga!!!