La Policía captura en Yaguate a presunto delincuente “Papo 30-30”

El coronel Ramón O. Hernández Peralta, director de la Dirección Regional San Cristóbal de la Policía Nacional, informó sobre la captura de un reconocido antisocial, reafirmando el compromiso institucional de proteger la vida, integridad física y moral de los ciudadanos.

Procedente de la Sección de Investigaciones de Yaguate, San Cristóbal, fue arrestado el nombrado Darlyn Enrique Méndez, alias Papo 30-30, de 18 años, residente en el sector Villa Fundación, quien era activamente buscado mediante la orden de arresto No. 2025-AJ0048605, emitida el 25/07/2025, en perjuicio del ciudadano Wilmer Jagred Aquino Rojas.

La detención fue ejecutada por miembros de la Policía Preventiva, en conjunto con la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), cuando el individuo se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Bajaj, modelo Platina, color negro, chasis No. ME2A76AX5PWB48132, sin placa y con aros morados.

Durante la requisa, se le ocupó una cartera azul conteniendo un arma de fuego tipo pistola calibre 9mm, marca SCCY, color rosado con corredera niquelada, serie No. 143685, con su cargador y una cápsula, sin documentos legales. Asimismo, portaba dos teléfonos celulares: uno marca LG, color negro, y otro marca iPhone, color blanco.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

