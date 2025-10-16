La Policía Nacional informó este jueves que detuvo al presunto responsable del tiroteo a lo interno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Se trata de Alexander Jiménez Galván, de 35 años, residente en Santo Domingo Oeste, cuya detención se produjo momentos después del suceso gracias a la colaboración de personal que labora en la citada universidad.

El detenido fue recibido bajo custodia por personal policial, adscrito al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad (Homicidios), con asiento en el Palacio de la Policía Nacional, desde donde fue trasladado a un centro de salud para recibir atenciones médicas por las heridas y golpes que presenta.

Las investigaciones se amplían con el objetivo de determinar el origen del conflicto, las motivaciones del hecho y la posible participación de otras personas, en coordinación con el Ministerio Público.

Por el tiroteo, una persona resultó gravemente herida.

Mientras, las autoridades investigan si el incidente tiene relación con las supuestas agresiones del pasado jueves al presidente del partido La Nueva Derecha de Patria Libre, Fernando Abreu.

Más tarde, Abreu informó que al momento del tiroteo ni él ni su equipo de trabajo estaban la casa de altos estudios. En tanto, el evento que tenía pautado para este jueves, dijo, se fue movido para la Universidad Apec.

«Me informan que AHORA Grupos violentos de izquierdas dentro de la UASD que movilizaron una protesta para hoy contra mi “privatización” (algo falso) se acaban de tirar balas entre ellos mismos y que estan culpando a mi grupo (mandándolo en redes de la UASD) que ni siquiera estÁ allá», aseguró.

Más detalles en breve…