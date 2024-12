La Policía Nacional, PN, apresó en Barahona a dos delincuentes prófugos de la justicia por homicidio y otros hechos delictivos.

La intervención se llevó a cabo en el sector Camboya, donde fueron apresados Ramón Alejandro Matos (a) “Guanábano” y Ronal Lisardo Vargas. Ambos cuentan con varias órdenes judiciales en su contra y son señalados como responsables de diversos delitos, incluido el homicidio.

Según el informe preliminar, los detenidos son señalados como los responsables de la muerte del reconocido delincuente Saulo Iván Sánchez (a) “Bubú”, quien falleció por heridas de arma de fuego el 25 de octubre de 2024, hecho ocurrido por rencillas personales.

Este homicidio está amparado en la orden judicial No. 2024-AJ0026713. Asimismo, Ramón Alejandro Matos (a) “Guanábano” tiene en su contra las órdenes judiciales No. 2024-AJ0032470 y No. 2024-AJ0017279 por despojo de una pasola a mano armada y por herir de bala a un adolescente de 16 años el pasado 1 de septiembre de 2024. Durante su detención, se le ocupó una pistola calibre 9mm con cuatro cápsulas y un cargador de capacidad para 30.

Mientras que Ronal Lisardo Vargas figura con la orden judicial No. 589-012023-AJ0017279, relacionada con un caso en el que realizó varios disparos contra el señor Féliz. Al momento de su arresto, se le confiscó una pistola calibre .380 con una cápsula y numeración ilegible. Ambos detenidos tienen registros previos en los archivos policiales por diversos hechos delictivos.

Las autoridades informaron que serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

