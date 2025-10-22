La preocupante cantidad de agua que se pronostica deje Melissa por territorio dominicano

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) advirtió que la tormenta tropical Melissa podría generar acumulados de lluvia superiores a los 300 milímetros, lo que representa un riesgo elevado de inundaciones urbanas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

El fenómeno, que mantiene un desplazamiento lento y errático hacia el noroeste, continúa incidiendo sobre el territorio nacional con chubascos intermitentes y cielos nublados, especialmente en las regiones sur y suroeste.

WhatsApp Image 2025 10 22 at 3.35.34 PM

“La milimetría podría sobrepasar los 300 milímetros de lluvias”, indicó el director del COE, Juan Manuel Méndez, al referirse a los posibles acumulados que se esperan en las próximas horas.

Según los pronósticos, las precipitaciones podrían mantenerse hasta el viernes, lo que aumenta el riesgo de saturación del suelo y eventos súbitos en zonas vulnerables.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

