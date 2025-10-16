Nueva York. La DEA descubrió recientemente en el condado de Long Island la nueva droga en NY identificada como «niotazeno», un opioide sintético letal que tiene múltiples cepas y distintos rangos de potencia. 100 veces más mortal y potente que el «fentanilo».

Las pruebas de laboratorio confirmaron que el hallazgo de la nueva droga era 100 veces más potente que el «fentanilo».

El peligroso descubrimiento provocó una advertencia por parte de las autoridades antidrogas, porque «no hemos encontrado este compuesto en ningún lugar del noreste» del país, expresó el agente especial de la DEA, Frank Tarentino.

Este fármaco se desarrolló originalmente como un posible analgésico en la década de 1950, pero nunca se aprobó para uso médico.

Las autoridades sanitarias afirman que sus efectos pueden revertirse con medicamentos para la sobredosis, como «Narcan», pero podrían requerirse múltiples dosis debido a su potencia.

Las autoridades creen que las pastillas de «nitazeno» fueron contrabandeadas desde México o fabricadas localmente con pólvora cruda proveniente de redes criminales chinas.

El creciente suministro de «fentanilo» ha exacerbado la epidemia de drogas en la Gran Manzana. El mortal opioide se detecta en el 80% de las muertes por sobredosis, alertó el Departamento de Salud (DOH).

Se estima que 4,567 neoyorquinos murieron por sobredosis de drogas en el 2024, en comparación con 6,688 en 2023. Aproximadamente el 77 % de estas muertes se debieron a opioides, como la heroína o el fentanilo.

Datos de Centros para el Control y Prevención de enfermedades (DCD) indican que hubo un estimado de 80.391 muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos durante 2024, con respecto a las 110.037 muertes estimadas en 2023.

Según los Centros de Control de Envenenamiento de EUA, las llamadas por exposición ilícita al fentanilo en niños menores de 6 años aumentaron de 10 casos en 2016 a 539 en 2023.