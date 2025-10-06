La primera Superluna del año será este lunes

Vista de la Luna en Tel Aviv, Israel, el 18 de septiembre de 2024. (AP Foto/Ariel Schalit, Archivo)

Nueva York. La Luna aparecerá ligeramente más grande y brillante el lunes por la noche durante lo que se conoce como Superluna.

La Superluna de octubre es la primera de tres este año. Ocurre cuando la Luna llena está más cerca de la Tierra. Esto hace que la Luna parezca hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que el promedio, según la NASA. La diferencia sutil ocurre varias veces al año y a veces coincide con otros eventos astronómicos como eclipses lunares.

“No es realmente muy inusual”, de acuerdo con Derrick Pitts, astrónomo en jefe del Instituto Franklin en Filadelfia.

Todo el mundo puede ver una Superluna sin equipo especial si el cielo está despejado. Pero la diferencia puede ser difícil de discernir, especialmente si las personas no han observado la Luna regular en las noches previas.

En esta observación, la Luna pasará a unos 361.459 kilómetros (224.600 millas) de la Tierra. La Superluna más cercana del año será noviembre y la otra en diciembre.

Los espectáculos astronómicos continúan en 2026 con dos eclipses lunares: uno total en marzo que se verá en gran parte de América del Norte, Asia y Australia, y uno parcial en agosto que se verá en el Continente Americano, África y Europa.

