La proclamación de la República Popular fue un salto al futuro para China

La proclamación de la República Popular China -RPCh- hace 76 años, catapultó al futuro un país con casi 600 millones de personas, muy pobre y destruido por una cruenta invasión y dura guerra civil.

Aún duplicando su población el país se forjó como potencia de primer orden con una efectiva estrategia de desarrollo.

Al decir de Zhu Min, ex director gerente del FMI, en China “en los primeros 20 años de los últimos 40, hicimos que la manufactura fuera la más barata, en los segundos 20 años la hicimos barata y buena, y en los próximos 20 años haremos que la manufactura sea barata, buena y de alta tecnología, para que podamos mantener nuestra competitividad central».

En 1950 el 88% de la población era pobre y mayormente analfabeta. Casi 30 años más tarde, no obstante, vicisitudes y tropiezos, la pobreza se redujo a 40%.

En 1979 se inició un proceso de apertura y modernización, transformando una nación de ingresos bajos a una de ingresos me.diano alto a pesar de una población superior a 1400 millones de individuos.

Su PIB, de representar en 1990 el 7% del de EEUU, llegó a 65% en 2024, aumento proporcional de casi 10 veces.

Correspondientemente el PIB per cápita saltó desde 156,4 dólares en 1978 a más de 14 mil en 2025 extrayendo a más de 800 millones de personas de la pobreza para llevarla, según el Banco Mundial, a tasa de 0,1%.

Desde 2015, de acuerdo con el FMI, el país tiene el PPA – Poder de Paridad Adquisitiva- más alto del mundo. Ha incrementado en casi 3000% la producción por personas.

Desde 2010 China impacta en más del 30% el crecimiento global, EEUU un 27%.

Puedes leer: China, primer “electroestado” del mundo

En 2000, viniendo de aquellos primeros 20 años, había ascendido a sexta economía mundial, pero en 2010, desplazaba a Japón del segundo lugar.

Para 2025 prevé un crecimiento del 5% a pesar de los desafíos comerciales externos. Comoquiera, es la economía avanzada que más crece. No conoce la reversa.

Quien analiza la economía china sin prejuicios ideológicos reconoce que sus impresionantes resultados no son producto de milagro alguno sino de estrategias esenciales de desarrollo a través de planes quinquenales con estabilidad política, continuidad, modernización constante y comportamiento pacífico.

Una fortaleza esencial de China es que su población siente, año tras año, el beneficio del crecimiento económico.