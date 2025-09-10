La Promesa, serie de TV española de la que se habla: lo emocionante que está pasando ahora mismo  

¿Puede una ficción con más de 200 episodios conquistar a los suscriptores? El caso de La Promesa parece ser uno de ellos ya que desde su estreno en España y luego en América Latina, demuestra que el interés de los seguidores va más allá de la cantidad de capítulos.

De qué se trata la serie

La Promesa, una serie de televisión producida por RTVE, ha capturado la atención de millones de espectadores tanto en España como en Latinoamérica. La trama, ambientada en el año 1913, se centra en Jana, interpretada por Ana Garcés, quien busca vengar la muerte de su madre y el secuestro de su hermano. Su camino la lleva al Palacio La Promesa, propiedad de los marqueses de Luján, donde un accidente aéreo marca el inicio de su misión

La serie, que se desarrolla en el majestuoso Palacio El Rincón y en platós que recrean fielmente la época, ha logrado un notable éxito internacional. Según datos de FixPatrol, ha alcanzado el primer puesto en visualizaciones en países como Argentina, Bolivia y Brasil, consolidándose como la serie más vista de Max a nivel mundial.

El atractivo de La Promesa radica en su compleja narrativa que combina amor, venganza y un contexto histórico prebélico. La historia de amor prohibido entre Jana y Manuel, el hijo de los marqueses interpretado por Arturo Sancho, se entrelaza con intrigas palaciegas y conflictos de clase. La serie también explora el panorama social y político de la España de principios del siglo XX, lo que añade una dimensión adicional a su narrativa.

Últimos capítulos

Esta primera semana de septiembre llega cargada de tensión y giros inesperados en La Promesa. La aparición de Lorenzo ha puesto patas arriba la estabilidad de los Luján y ha desatado una guerra psicológica contra Curro que promete no dar tregua.

A esto se suma la delicada situación entre Ricardo y Pía tras ser descubiertos por Cristóbal, quien lanza un ultimátum que podría cambiar la vida de ambos para siempre. Mientras tanto, la desaparición de Ángela se convierte en el gran misterio de la semana y mantiene a todos en vilo.

Lunes 1 de septiembre – Episodio 665

Escena de la serie ‘La promesa’. (RTVE)





La familia Luján se ve obligada a aceptar la propuesta del barón, aunque pronto descubren que esta cesión no será suficiente para frenar el conflicto. El enfrentamiento entre Curro y Lorenzo escala hasta un punto crítico, obligando al joven a acelerar sus planes con Ángela. Ella, decidida, prepara la compra de un billete hacia Suiza.

Paralelamente, Manuel toma una decisión crucial sobre la venta de su parte en el negocio de motores de avión a Pedro Farré, un movimiento que sorprende a todos por sus posibles consecuencias.

En otro frente, el ultimátum de Cristóbal contra Ricardo y Pía parece llegar a su desenlace, pero una intervención inesperada cambia por completo las reglas del juego. El mayordomo, además, recibe una advertencia peligrosa: Pía podría convertirse en una amenaza aún mayor de lo que él imaginaba.

Martes 2 de septiembre – Episodio 666

La desaparición de Ángela sacude los cimientos del palacio. Tras no pasar la noche en casa, su ausencia pone en alerta a todos. Cristóbal encabeza la búsqueda, aunque aparta de forma tajante a Curro, lo que genera más tensiones. Aun así, el joven insiste en que debe participar, convencido de que algo más oscuro se esconde tras lo ocurrido.

Mientras tanto, la relación entre Toño y Simona parece dar un giro inesperado, lo que incomoda a Enora, que exige mayor sinceridad a su pareja. Sin pistas claras, Manuel decide sobrevolar la zona en su aeroplano acompañado de Enora, en un intento desesperado por encontrar a la desaparecida.

En paralelo, los nobles rechazan cualquier negociación, dejando a los Luján en una posición comprometida. Catalina radicaliza su postura y Alonso se ve forzado a intentar una nueva mediación con el barón de Valladares. Curro, desbordado por la angustia, encara directamente a Lorenzo, quien niega toda implicación en el caso… aunque sus respuestas ante Leocadia dejan una sombra de duda.

Miércoles 3 de septiembre – Episodio 667

Escena de la serie ‘La promesa’. (RTVE)

La tensión crece sin descanso. Ángela sigue sin aparecer y una confesión de Lorenzo pone a Leocadia contra las cuerdas. El capitán se mueve con inteligencia y amenaza con desestabilizar aún más la situación.

Alonso, desesperado por hallar una salida, acude de nuevo al palacio del barón en busca de un acuerdo, aunque sabe que convencerle es prácticamente imposible. Por su parte, Toño y Enora atraviesan una crisis: ella no entiende por qué él se reconcilió con su madre únicamente para agradarla.

Curro, al borde del colapso, suplica a Cristóbal que le deje organizar la búsqueda de Ángela. Ni la mediación de sus compañeros logra suavizar al mayordomo. Sin embargo, el joven no piensa rendirse. En un giro inesperado, María Fernández recuerda su propia experiencia con un secuestro y sugiere buscar a Ángela en la misma cueva donde ella estuvo retenida.

Jueves 4 de septiembre – Episodio 668

Escena de la serie ‘La promesa’. (RTVE)

La ofensiva de los Luján contra el barón fracasa. Martina y Jacobo intentan convencerle de negociar con el resto de nobles, pero su desprecio hacia Catalina arruina cualquier intento. Alonso, al enterarse, se indigna, mientras Catalina escucha con dolor las humillaciones que el noble pronunció contra ella.

Por otro lado, Leocadia rechaza de lleno la propuesta de Lorenzo y le exige aceptar el dinero que ya se le había ofrecido, un enfrentamiento que deja al capitán en una posición delicada.

Mientras tanto, Toño, apoyado por Manuel y Enora, avanza un paso más hacia la reconciliación con Simona. En paralelo, Vera teme la reacción de su padre si Federico la traiciona, aunque este regresa para verla en secreto, ante la duda de Lope sobre si permitir el encuentro.

Finalmente, Curro logra hacerse cargo de la búsqueda de Ángela, gracias a la intervención de Petra y Pía. Cristóbal, molesto por haber perdido el control, empieza a sospechar un secreto mayor: ¿podría ser él el verdadero padre de Ángela?

Viernes 5 de septiembre – Episodio 669