La propuesta de Leonel al Gobierno para frenar criminalidad

El partido Fuerza del Pueblo se puso a la disposición del Gobierno para acompañarlo en la búsqueda de soluciones a la ola de violencia y criminalidad que se ha desatado en las últimas semanas en República Dominicana, según expresó su presidente, Leonel Fernández.

«Ponemos al servicio del Gobierno toda la experiencia que tienen compañeras y compañeros dentro de la Fuerza del Pueblo que han ocupado mandos, han ocupado posiciones de mando durante las pasadas gestiones del Gobierno. Conocen el tema de la criminalidad y pueden aportar en la solución de este problema que hoy está generando inquietud e incertidumbre en el pueblo dominicano», explicó el también expresidente de la República Dominicana.

Fernández, se mostró altamente preocupado por la situación de violencia «Lo que ha pasado esta semana en la República Dominicana conlleva una profunda reflexión de hacia dónde vamos como país», manifestó.

Leer más: Servio Tulio sobre Ministerio Justicia «No hay que modificar Constitución»

Explicó que la pasada semana en el país, «hubo asaltos, hubo asesinatos en la capital, en el Ensanche La Fe, lo hubo en La Vega, lo hubo en Moca, lo hubo en varias localidades del país. Ahora una nueva modalidad de criminalidad que está ocurriendo, que no conocíamos en la República Dominicana, que son los desaparecidos, gente que desaparece y que la policía no da con ellos, el número de desaparecidos va incrementando».

Hizo un llamado a que el gobierno «le preste atención a eso que está ocurriendo en la República Dominicana. Ya no solamente son robos, ya no solamente son asaltos, que están ocurriendo a la luz del día, se aparecen bandas criminales, asaltan bancos, asaltan estaciones de gasolina, y no hay manera de que la policía de al traste con ellos», precisó.

Experiencia en la materia

La dirigencia del partido Fuerza del Pueblo asegura que desde su fundación la entidad cuenta con cientos de generales retirados de diferentes instituciones se han integrado a la vida civil, participando activamente como militantes y dirigentes de la organización política.

Ex ministros de Interior y Policía, ex ministros de las Fuerzas Armadas, ex jefes del Estado Mayor de la Armada, del Ejército y de la Fuerza Aérea, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, así como varios ex directores (Antiguos Jefes) de la Policía Nacional, entre ellos Guillermo Guzmán Fermín, Pedro de Jesús Candelier, José Polanco Gómez, Bernardo Santana Páez; entre otros más, forman parte de las filas del principal partido opositor, liderado por Leonel Fernández.