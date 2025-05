La propuesta de Leonel 

El Presidente Luis Abinader y a través de una carta fechada el pasado 30 de abril (con anterioridad había escogido como escenario La Semanal), propuso a los expresidentes, Hipólito Mejía, Danilo Medina y al doctor Leonel Fernández, para que se reunieran en el Palacio Nacional y entre todos buscar el consenso para en lo adelante y de manera aún más decidida hacerle frente al espinoso tema haitiano.

Esta es una medida inteligente que le dice al conglomerado nacional, que las importantes decisiones de cara a la defensa de nuestra soberanía no pueden ampararse bajo los predicamentos de un partido o de la suprema figura del Presidente de turno. Para eso existe la palabra consenso, y para ello también el país cuenta con líderes que al igual que dentro del mismo sector oficialista son entes pensantes con igual o mejores alternativas, no importa cuál sea el tema del momento.

La visión de esa reunión se consigna mediante carta enviada a los exmandatarios para el miércoles 14 de mayo a la 1 de la tarde, en la sede del gobierno, en donde dicho sea de paso es el lugar más correcto, por entender que es el símbolo de lo que precisamente se tratará, como lo es la defensa de nuestra nacionalidad.

Sin embargo, de las dos visiones que sobre el posible lugar a llevarse a cabo dicho encuentro, la del expresidente Danilo Medina me luce más que todo una falta de respeto hacia la figura del Presidente. Si analizamos la que hiciera el expresidente Leonel, entenderíamos que esta ha sido entre las dos, la más diplomática, la más sensata, la más correcta, lo que da a demostrar que este último tiene una visión mucho más acabada sobre lo que es el tema de la concertación, en este caso de la problemática que con relación a la defensa de nuestra soberanía se trata.

Entendemos que el licenciado Danilo Medina ha errado al proponer que sea el Presidente Luis Abinader quien vaya a él. Esto como es lógico ha desatado una andanada de comentarios, mayormente por los diferentes espacios de nuestras redes sociales, los cuales no han sido elogiosos, todo lo contrario.

Danilo debe de ser el más interesado en que esa cumbre se lleve a cabo. Todavía está latente en el seno de la conciencia nacional el funesto plan de regularización a favor de los indocumentados haitianos, para el cual y a sabiendas de la importancia del mismo nunca buscó como lo hace ahora el Presidente actual, el necesario consenso para tener una idea o una salida en donde no se lacere tanto nuestra soberanía como se hizo en aquella ocasión.

Contrario al expresidente Leonel, quien preocupado por la situación educativa de ese país, hasta una universidad le construyó, acción que ni la comunidad internacional ni los vecinos haitianos quisieron reconocer, y que dicho sea de paso, hasta lo tuvieron al matar, en clara señal al poco agradecimiento por ese noble gesto del ahora precandidato a la presidencia por su partido La Fuerza del Pueblo (FP).

Repetimos, entre las dos visiones que sobre el lugar de dicha cumbre se trata, esto analizando las de los citados ex presidentes, me adhiero a la del expresidente Fernández, pues el lugar señalado por este, como lo es el Consejo Económico y Social (CES) es un buen escenario y no la sede de un partido político tal y como sugiere Medina, pues, si buscaba con esto humillar al Presidente Luis Abinader, en este caso se ha cumplido la sentencia bíblica que dice “Porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla, será enaltecido” Lucas 14:11, Reina-Valera 1960.