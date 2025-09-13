La PUCMM entrega al país una nueva generación de profesionales

En un ambiente de celebración y solemnidad, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) celebró este sábado el acto de graduación de su septuagésima octava promoción, en una ceremonia presidida por el Reverendo Padre Dr. Secilio Espinal, Rector Magnífico de la institución.

El evento reunió a decenas de autoridades académicas, eclesiásticas y judiciales, así como a familiares y allegados de los graduandos, quienes fueron testigos del cierre de una importante etapa en la vida profesional y personal de los nuevos egresados.

Durante su intervención, el Reverendo Padre Espinal felicitó a los graduados por su esfuerzo y perseverancia, exhortándolos a poner sus conocimientos al servicio de la sociedad dominicana. “Mucho se espera de ustedes. Mucho han recibido, mucho podrán dar, y deseo para ustedes que sea mucho con lo que merecidamente se les recompense”, expresó el rector.

Uno de los momentos más destacados del acto fue el discurso central, el cual giró en torno a la importancia de hacerse preguntas esenciales a lo largo de la vida, actuar con honestidad y buscar un propósito más allá del éxito individual. “El éxito sostenido conduce a la grandeza, y la grandeza es el éxito compartido”, citó el orador, en un mensaje que conmovió y motivó a los presentes.

Entre las personalidades que asistieron al evento se encontraban:

Monseñor Alfredo de la Cruz Baldera , Obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís

, Obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís Magistrado Napoleón Estévez Lavandier , Presidente del Tribunal Constitucional

, Presidente del Tribunal Constitucional Prof. Julio Ferreira , Vicerrector Académico

, Vicerrector Académico Dra. Virginia Flores Sasso , Vicerrectora de Investigación e Innovación

, Vicerrectora de Investigación e Innovación Dr. Félix Amaury Pérez Caba , Vicerrector de Administración y Finanzas

, Vicerrector de Administración y Finanzas Prof. Mariano Rodríguez , Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes

, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes Prof. Glenys Carolina Caba , Decana de Estudiantes

, Decana de Estudiantes Prof. Julissa Pichardo , Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Prof. Ana Barranco , Decana de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería

, Decana de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería Prof. María José Fernández , Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud

, Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Prof. Belmarys Rodríguez , Directora General del TEP

, Directora General del TEP Prof. Iván Carrasco, representante del Decanato de Estudios en Línea

El acto incluyó la entrega simbólica de títulos, momentos de acción de gracias y palabras de reconocimiento a los padres y familiares por su apoyo durante la trayectoria universitaria de los graduandos.