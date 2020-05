La razón de la agresión al candidato a diputado PLD habría sido un video

“Miren como va a “toa” (a toda velocidad) el camión de la candidata a diputada Sonia Agüero, sacando la funda de la gobernación provincial y dándosela para hacer campaña, mientras que a Bienvenido Colón (a él), que es un pobre candidato…, no nos dan una ración alimenticia”.

Estas palabras fueron dichas por el candidato a diputado Colón, mientras grababa un camión en marcha lleno de raciones alimenticias, acción que habría sido la detonante de la agresión que recibió ayer presuntamente por un miembro de la seguridad de Agüero, compañera de partido y aspirante a diputada por la provincia Dajabón.

“El señor gobernador me dijo a mí que esas raciones no puede ser utilizadas para propaganda política; y yo me siento impotente por eso, aunque sea de nuestro propio partido político, pero yo me siento impotente con esas cosas que están haciendo y eso no debe estar sucediendo aquí en esta provincia de Dajabón”, prosiguió Colón.

Se quejó de que a él no le dan siquiera una ración alegando que la utilizará para asuntos de política, mientras que a Sonia Agüero, quien es esposa del director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Olgo Fernández, la favorecen con porciones importantes de alimentos pese a la advertencia de que no pueden usarse para proselitismo, “y a ella se la están dando para asuntos políticos”.

Indicó que tanto él como Agüero deben tener igualdad de condición en la misma organización política como candidatos, razón por la cual deben de ser tomados con la misma consideración. “Eso es lo que yo creo señor Presidente (Danilo Medina) y todas las autoridades” del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Porqué la desigualdad en nuestro partido, porqué apoyar a un candidato y no apoyarnos a todos juntos si somos iguales. Porqué si llega una cosa a la provincia de Dajabón, no distribuirlas entre todos; por qué razón señor Presidente”, se preguntó.

Significó que a la esposa del funcionario “le dan todo” sin tomar en consideración que los votos que él suma también son del PLD, y no solo los correspondientes a Agüero. “Ese camión está saliendo desde la misma gobernación, hoy domingo a las cinco y algo de la tarde…”

Según trascendió Colón fue agredido en la comunidad de Miche, en Dajabón. Inicialmente fue llevado a un centro médico de Santiago Rodríguez, pero luego fue trasladado al Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), en la Capital.

El padre de la víctima, César Colón Reynoso, acusó a Agüero y a su esposo, Olgo Fernández, de lo ocurrido.