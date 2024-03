Betty Gerónimo, diputada y recién electa alcaldesa de Santo Domingo Norte, fue intervenida quirúrgicamente de emergencia, según una publicación en sus redes sociales.

¿La razón? Una inflamación de vesícula, manifestó la misma

La legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM), agradeció a Dios por ser su sostén durante su proceso proceso de salud que vivió previo a ser ingresada de emergencia en un centro de salud.

“Dios es Fiel, gracias mi Dios por demostrarme una vez más que eres mi sostén, mi fortaleza y mi escudo. Estos días no me sentía bien llegué a la clínica y me ingresaron para una operación de emergencia por inflamación de vesícula, aquí estamos mejorando y con la fe en Dios de que pronto estaré en mi casita”, compartió Gerónimo a sus seguidores en su cuenta de Instagram.