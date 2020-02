La reacción de Iris Guaba ante pregunta sobre si fue malinterpretada en audio

La director del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, se negó a responder sobre las reacciones producidas por la circulación de un audio en la que se escucha dando órdenes a un grupo de personas para que “ataquen” a periodistas y políticos que se oponen la compra de electrodomésticos en este período para ser distribuidos a la gente.

Ante la insistencia de periodistas en torno a si había sido malinterpretada en las directrices que admitió dar a un grupo de personas, Guaba se vio asentir con la cabeza en señal de que así habría sido.

“Yo le voy a pedir un favor de ustedes, yo creo que ustedes me tienen cariño”, fueron las primeras expresiones verbales de la funcionaria, para aprovechar el escenario del interés del tema y hablar sobre el aniversario de la institución que dirige, que hoy llega a los 31 años.

“Vamos a hablar del aniversario hoy, por favor, denme esa oportunidad del aniversario. Hoy es un día muy especial del Plan Social, 31 aniversario. Un aniversario que recibe el plan remozado, que yo les invito a que vengan a ver las instalaciones, dijo.

“Realmente para mí hoy es un día de gran regocijo. Yo creo que es ese es el tema central y yo le voy a pedir que me permiten no responder nada que no sea el 31 aniversario”, finalizó Guaba.

Señaló que han tenido logros y transparencia, con avances en el departamento de compras y la gestión de horros que les han permitido la compra de nuevos vehículos y otras iniciativas.

En la nota de audio que trascendió, Iris Guaba se escucha decir a las personas que “chequeen las redes en todos los lados. Chequeen donde los hacedores de noticias, por ejemplo, busquen a Huchi Lora, Altagracia Salazar, a Orlando Jorge Mera, búsquenlos y cáiganles encima, que ese es un estúpido…”.

En una reacción a lo dicho por la director del Plan Social, Huchi Lora, decidió hacer una pausa en su licencia médica en la que permanece para decir que si Guaba manda a “atacar” a una persona que ella dice que respeta, como es su caso, “todos sus relacionados sabrán a qué atenerse, de manera que ella misma se definió”.

Consideró que es un error pedir que Guaba renuncie o que la destituyan, tras señalar que “ella no es una isla, ella es una pieza de una pieza de una maquinaria de gobernar”.

“Ellos necesitan mucha gente pobre; los pobres necesitan dádivas, entonces ¿qué pasa?, ellos le dan una tarjeta que era de 800 pesos mensuales o creo que le pusieron lago más, y resulta que la canasta básica de acuerdo con su propio Banco Central, está en 30 mil pesos”.

La periodista Altagracia Salazar también se pronunció en respuesta a los audios de WhatsApp que circularon por las redes sociales, donde la directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, ordena a personas que “ataquen” a los periodistas que se oponen a la licitación para la compra millonaria de electrodomésticos en periodo electoral.