El cantante canadiense Justin Bieber compartió este martes un video en su cuenta de Instagram disfrutando del tema “4K” del artista urbano El Alfa.

En la fílmica, Bieber aparece con gafas oscuras y abrigo negro mientras se mueve al ritmo de la canción.

Este video de inmediato ha generado cientos de comentarios positivos en su red social.

Mientras, que el programa El Gordo y la Flaca a través de su cuenta de Instagram sugirieron la posibilidad de un remix entre ambos artistas.

Hasta el momento, no se a confirmado la unión de los exponentes.