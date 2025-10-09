La reforma fiscal

En los últimos cuatro o cinco años el tema de una reforma fiscal ha estado rondando como necesidad y como proyecto. Ahora resurge, en el contexto de una discusión política sobre el endeudamiento del país, de la mano del ministro de Hacienda y Economía, don Magín Díaz.

Pareciera que en el país existe el consenso, sobre todo entre economistas, políticos y hombres y mujeres de empresa, acerca de la necesidad de una reforma que aumente los ingresos públicos, controle el gasto corriente, disminuya la búsqueda de préstamos y haga posible aumentar la inversión pública.

El nudo gordiano reside, como siempre, sobre qué sectores económicos y sociales recaería la mayor carga fiscal. Es decir, quienes pagarían más impuestos de los que pagan ahora. Como suele decirse en nuestros campos, “ahí es que la puerca retuerce el rabo”.

Don Magín Díaz, quien fue un exitoso director de Impuestos Internos, experiencia que le ha dado un conocimiento profundo del tema fiscal, acaba de subrayar –según la crónica periodística– la necesidad de una reforma tributaria, y ha dicho que la misma debe ser sensata, progresiva y viable políticamente.

Esos tres criterios constituyen un buen punto de partida para, sin perder tiempo, formar un equipo de trabajo que desde ahora empiece a identificar y colocar piezas con miras a que el año próximo el Congreso Nacional pueda conocer un proyecto de reforma fiscal que sea, como se estila en estos tiempos, fruto del consenso de especialistas, políticos, empresarios y expertos en administración pública.

Ya se sabe que en este campo hay temas cabezones que necesitarán inteligencia y buena voluntad. Uno es la evasión fiscal, muy alta en el Itbis y en la Renta; y otros los incentivos fiscales y los gastos estatales. Sin embargo, todos debemos aceptar que son temas manejables, sobre todo si se aplica la tríada de conceptos presentados por el ministro de Hacienda y Economía: Sensatez (racionalidad), progresivo y viable políticamente.