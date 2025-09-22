La Reserva Federal recorta el precio del dinero

Con un recorte de 0.25 puntos al precio del dinero el pasado miércoles, la tasa quedó entre 4.00% y 4,25%, la Reserva Federal abrió la puerta a rebajas sucesivas, por lo pronto, para octubre y diciembre, prevé dos reducciones para ubicarla entre 3.75%-3.50%, un nivel que no se veía desde finales de 2022.

La decisión dejó las siguientes impresiones. Primero, no pudo resistir las presiones en aumento para que dejara fluir más dinero a la economía, de confirmarse sería un serio golpe a la independencia histórica de la Reserva Federal, con graves implicaciones económicas y financieras para la economía estadounidense y mundial en el corto y mediano plazo.

Segundo, rompió con su propia regla no escrita de no rebajar el precio del dinero con los precios en aumento, lo que no hacía desde 2007, las estadísticas reportan que la inflación aumentó 2.3% en abril, 2.4% en mayo, 2.7% en junio y julio y 2.9% en agosto, la subyacente 3.1% en agosto, el nivel más alto en seis meses, se atribuye, principalmente, a la política migratoria que reduce la oferta de trabajo y a los aranceles que los están pagando los consumidores estadounidenses.

Tercero, la Reserva Federal había alcanzado el interés neutral, el tercer objetivo que persigue, que ni impulsa ni frena la economía, mantuvo sin cambio sus tipos entre 4.25% y 4.50% desde diciembre 2024, pero la rebaja del miércoles echo por tierra esa creencia.

Cuarto, la rebaja de 0.25%, muy por debajo de lo que quería Trump, fue una medida de acción rápida para combatir la debilidad del mercado laboral, segundo objetivo que persigue la Reserva Federal,e n junio se produjo la primera caída de empleos en más de cuatro años, se destruyeron 13.000, en julio y agosto se crearon pocos, 73.000 y 22,000, situándose la tasa de desempleo en 4,3%.

Puedes leer: El peso se apreció frente al dólar estadounidense

Quinto, la caída del empleo y del crecimiento de la economía estadounidense no tiene que ver con el nivel de la tasa de interés de la Reserva Federal, creo que los factores responsables son los siguientes: la políticamigratoria, crecientes tensiones sociales y políticas en Estados Unidos, riesgos económicos e incertidumbre que generan los aranceles; escalada de conflictos en Oriente Próximo y en Europa del Este. No tengo espacio para analizarlos, me refiero solo a los aranceles, en promedio han aumentado de 2.4% a 18.5%, el más alto desde 1934, la época dorada del aislacionismo de entreguerras, soy de opinión que Estados Unidos no logrará la prosperidad que persigue, pero tampoco corregir el déficit comercial, lo produce el desfase histórico de Estados Unidos entre ahorro e inversión internos, se refleja automáticamente en déficit igual por cuenta corriente de la balanza de pagos. Termino esta nota agregando que en nuestro país hace tiempo el Banco Central ubicó su tasa de referencia alrededor de la neutral,como dije, la que no impulsa ni frena la economía, de hecho, es una de las razones por la que la inflación se mantenido dentro de la meta desde finales de 2023, con un promedio interanual de 3.6 por ciento en 2025, con expectativas inflacionarias ancladas, y creando condiciones para la estabilidad social y política, como reportó la Misión Técnica del FMI que estuvo en el país por once días, permitió la más rápida tasa de convergencia del ingreso de América Latina y el Caribe en los últimos años, entre 2015 y 2024 el PIB real creció 4.6%, multiplicándose por 2.3 veces, y el PIB por habitante 9.0%, multiplicándose por 2.14 veces.