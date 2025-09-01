La residencia de Bad Bunny: los 5 artistas que han sorprendido con sus apariciones

La histórica residencia de conciertos de Bad Bunny, titulada “No Me Quiero Ir de Aquí”, ha reunido a una constelación de estrellas que han sorprendido al público con apariciones inesperadas y colaboraciones memorables. A medida que se acerca el cierre de esta serie de 30 funciones en el Coliseo José Miguel Agrelot, repasamos cinco artistas que han dejado huella en el escenario junto al “Conejo Malo”.

1. Rubén Blades

El ícono panameño de la salsa emocionó al público al interpretar “Baile inolvidable” junto a Bad Bunny, seguido de su clásico “Amor y Control”. Su presencia simbolizó la unión entre generaciones y géneros musicales.

2. Luis Fonsi

Luis Fonsi (Fuente externa)

El cantante puertorriqueño apareció por sorpresa para interpretar “Lo que le pasó a Hawaii”, generando una ovación masiva. Su participación añadió un toque emotivo y nostálgico a la residencia.

3. Ozuna

El reguetonero encendió la tarima con temas como “Te Boté” y “El Farsante”, reviviendo colaboraciones que marcaron época en el género urbano.

4. Ana de Armas

La actriz cubano-española, conocida por sus papeles en Hollywood, fue vista disfrutando del espectáculo desde la famosa “casita de marquesina”, convirtiéndose en una de las celebridades más comentadas del evento.

5. Paco León

El actor español se sumó a la fiesta cultural desde el público VIP, compartiendo con otros artistas y celebridades en una noche cargada de ritmo y energía.