La residencia de Bad Bunny: los 5 artistas que han sorprendido con sus apariciones

  • Hoy
La residencia de Bad Bunny: los 5 artistas que han sorprendido con sus apariciones

La histórica residencia de conciertos de Bad Bunny, titulada “No Me Quiero Ir de Aquí”, ha reunido a una constelación de estrellas que han sorprendido al público con apariciones inesperadas y colaboraciones memorables. A medida que se acerca el cierre de esta serie de 30 funciones en el Coliseo José Miguel Agrelot, repasamos cinco artistas que han dejado huella en el escenario junto al “Conejo Malo”.

1. Rubén Blades

Ruben Blades july 2017 a billboard 1548 compressed

El ícono panameño de la salsa emocionó al público al interpretar “Baile inolvidable” junto a Bad Bunny, seguido de su clásico “Amor y Control”. Su presencia simbolizó la unión entre generaciones y géneros musicales.

2. Luis Fonsi

Luis
Luis Fonsi (Fuente externa)

El cantante puertorriqueño apareció por sorpresa para interpretar “Lo que le pasó a Hawaii”, generando una ovación masiva. Su participación añadió un toque emotivo y nostálgico a la residencia.

3. Ozuna

El reguetonero encendió la tarima con temas como “Te Boté” y “El Farsante”, reviviendo colaboraciones que marcaron época en el género urbano.

4. Ana de Armas

La actriz cubano-española, conocida por sus papeles en Hollywood, fue vista disfrutando del espectáculo desde la famosa “casita de marquesina”, convirtiéndose en una de las celebridades más comentadas del evento.

Ana de Armas 2020

5. Paco León

El actor español se sumó a la fiesta cultural desde el público VIP, compartiendo con otros artistas y celebridades en una noche cargada de ritmo y energía.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

La residencia de Bad Bunny: los 5 artistas que han sorprendido con sus apariciones
La residencia de Bad Bunny: los 5 artistas que han sorprendido con sus apariciones
1 septiembre, 2025
Cómo el éxito de Bad Bunny redefine la música en Puerto Rico
Cómo el éxito de Bad Bunny redefine la música en Puerto Rico
30 agosto, 2025
Más que música: Bad Bunny impulsa la accesibilidad en sus conciertos
Más que música: Bad Bunny impulsa la accesibilidad en sus conciertos
21 agosto, 2025
Bad Bunny encabeza nominaciones de Premios Juventud: estas son las innovaciones del galardón
Bad Bunny encabeza nominaciones de Premios Juventud: estas son las innovaciones del galardón
19 agosto, 2025
Fiscal de Nueva York alerta sobre estafas en boletos de conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico
Fiscal de Nueva York alerta sobre estafas en boletos de conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico
12 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

30 aniversario de Televida

30 aniversario de Televida

#SinFiltro: Jaime Duque Grisales, un legado que inspira

#SinFiltro: Jaime Duque Grisales, un legado que inspira

¿Qué hará la Reserva Federal en septiembre?

¿Qué hará la Reserva Federal en septiembre?

Nuevos discos de Taylor Swift, Ed Sheeran y Cardi B: lo que nos depara el final de 2025

Nuevos discos de Taylor Swift, Ed Sheeran y Cardi B: lo que nos depara el final de 2025

Estrenos imperdibles de Netflix en septiembre: series y películas que darán de qué hablar 

Estrenos imperdibles de Netflix en septiembre: series y películas que darán de qué hablar 

Dirá Juan Soto: ¿Y ahora?

Dirá Juan Soto: ¿Y ahora?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo