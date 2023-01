El exfutbolista Gerard Piqué publicó por primera vez una foto junto a su pareja, lo que podría ser una respuesta a su ex esposa, la cantante Shakira, luego que ésta lanzara una canción junto al argentino Bizarrap en la que contó todo lo que pasó mientras estuvo con el exjugador.

La imagen, publicada en Instagram, muestra a Piqué recostado sobre la dama. La instantánea, sin pie de foto, de inmediato fue comentada por miles de sus seguidores.

En la mayoría de los comentarios los usuarios de dicha red social que comentaron la publicación dijeron que la mujer es «el Casio» de Piqué, haciendo alusión a parte de las letras de la canción de Shakira, Music Sessions #53, en la que compara a la actual pareja del exjugador con un reloj de dicha marca, a diferencia de ella, que se calificó como un Rolex.

Quién es Julia Puig Gali, la mujer con la que Gerard Piqué habría engañado a Clara Chía

Gerard Piqué no tiene respiro y sigue siendo noticia por temas referido a su vida personal. En este caso se trata de una supuesta infidelidad del ex futbolista a su pareja, Clara Chía Martí. El romance habría sido con una abogada llamada Julia Puig Gali, prima de Riqui Puig, ex compañero del empresario en el Barcelona. La joven en cuestión se sintió invadida por el tema y hasta debió cambiar su cuenta de Instagram a un modo privado.

La relación entre Piqué y Clara Chía pasaría por una crisis debido a este tema y data desde hace unas semanas cuando la ex pareja de la leyenda azulgrana, Shakira, publicó el tema que grabó con Bizarrap en el que que menciona al ex defensor y a su novia actual. El campeón mundial en Sudáfrica 2010 respondió a esas menciones afirmando un contrato con Casio y su aparición con un Renault Twingo, ambas reacciones en alusión a parte de la letra de la última producción de la cantante colombiana.

Aunque Clara Chía no le habría caído bien y el vínculo con Piqué estaría más complicado debido a la novedad de la supuesta infidelidad con Puig Gali, bomba que hizo explotar el paparazzi Jordi Martín. “¿La conocés, Gerard? Luego que no te extrañe que Shakira te tire el mundo entero encima tuyo”, desafío el papparazzi que siguió de cerca la historia de amor entre la artista colombiana y el defensor catalán.

Ahora bien, ¿quién es Julia Puig? Se trata de una joven abogada de Barcelona. Según medios españoles, la mujer tiene un Máster en Derecho Penal Económico y Corporate Compliance, según informa en su perfil oficial de Instagram. Es que a raíz de este rumor surgieron cuentas faltas en dicha red social.