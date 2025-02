La respuesta de Dilon Baby tras ser declarado en rebeldía

A solicitud del Ministerio Público de Santo Domingo Oeste, el Tercer Tribunal Colegiado de esta jurisdicción, declaró este lunes en rebeldía al acusado Steven Antonio Diloné Serrata, mejor conocido en el mundo artístico como “Dilon Baby”.

Tras dar a conocer la noticia, el cantante se pronunció al respecto:

«Bueno me quieren jod… por todo lado y yo sigo trabajando, pero los voy a querer mucho si me meten preso, los amo. Mis fanáticos sé que le haré falta, mañana soltaré un video, gracias a todo lo que me han ayudado y apoyado. Estoy medio triste la verdad», posteó.

Sobre la solicitud

Durante la primera audiencia de juicio de fondo, el Ministerio Público, estuvo representado por las fiscales litigantes Yudelka Acosta y Francheska Alcántara, quienes además solicitaron al tribunal el pago de una garantía económica de 250 mil pesos en favor del Estado Dominicano.

El tribunal que dictó la rebeldía estuvo presidido por el juez Juan Pablo Ortiz Peguero y las juezas Wendy Polanco Santos y Sandra Josefina Cruz Rosario.

La decisión, amparada en el artículo 100 del Código Procesal Penal, ordena “el arresto del justiciable Diloné Serrata ”, así como la “publicación de sus datos personales en los medios de comunicación para su búsqueda y arresto y la conservación de los medios probatorios que conforman el proceso para el juicio”.

El comunicado de prensa del Ministerio Público recuerda que el acusado enfrenta cargos por agresión psicológica, física y sexual, aunada a la explotación sexual infantil, evidenciada en un video musical, publicado en la conocida plataforma digital YouTube en perjuicio de la menor de edad, cuyo nombre se omite por razones legales.

El documento judicial, instrumentado por la fiscal Olivia Sosa, establece que el procesado violó los artículos 396, literal C 408, 409, 410, 411 y 412 de la Ley 136-03, del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.