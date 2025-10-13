La recién nombrada embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Campos, debería cambiar su intención de reducir el crecimiento del comercio chino en la región y enfocar su mensaje en un sentido amistoso, debido a que China y Estados Unidos tienen características comunes en términos comerciales a nivel mundial.

Así lo aseguró la promotora de las relaciones dominico-chinas, Rosa Ng. “Nuestros amigos chinos han estado en el país desde 1864 y son parte de la historia y la economía dominicana. Estas medidas pueden percibirse como un ensañamiento innecesario”, aseveró.

Durante una entrevista en el programa Uno + Uno, que se transmite por Teleantillas, canal 2, Ng recordó que «los chinos son conocidos especialmente, en las últimas décadas, producto del auge del desarrollo de China en todos los ámbitos: educación, salud, todo. Y todo eso ha creado una actitud compleja».

» Y esa actitud de la embajadora no es causal. Creo que ese discurso debe traerlo diferente, en el sentido de amistad y armonía», indicó la vocera natural, quien también anadió que «los chinos solo piden respeto».

Respecto a la situacón por la que están atravesando algunos comerciantes del gigante asiático, Ng advirtió que en varios de los establecimientos se han generado pérdidas multimillonarias. Además, calificó la actuación de las autoridades dominicanas como discriminatoria hacia esa comunidad.

«Realmente, (las pérdidas) han sido multimillonarias. ¿Por qué razón solamente a los negocios chinos? ¿Por qué no a otros tipos de negocios? Es decir, ha habido como una especie de ensañamiento«, manifestó.

Señaló que recientemente sostuvo un encuentro con representantes del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), durante el cual le entregaron un listado de varios negocios chinos que la institución considera que presentan problemas. Sin embargo, al parecer, ese listado ha circulado en manos de personas ajenas, quienes han estado exigiendo dinero a los dueños de los establecimientos a cambio de dejarlos tranquilos.

El pasado domingo, se informó que las empresas chinas afectadas por el cierre presentarán un estudio de vulnerabilidad estructural al Ministerio de la Vivienda, Habitad y Edificaciones (Mivhed), donde se evidencien las reales condiciones en que se encuentran las estructuras físicas en las que operan sus negocios y la entidad estatal se comprometió en dar respuesta en tres días, al informe presentado.

Una vez se tengan los resultados del mismo, y si se evidencia que no hay ninguna falla que represente peligro para su operación, entonces se procederá a la apertura de los establecimientos comerciales.