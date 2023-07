La muerte del fisicoculturista Jo Lindner a los 30 años conmocionó al mundo de la disciplina. El alemán sufrió un repentino aneurisma que provocó su deceso en los brazos de su novia Nicha, y ella junto a otros amigos fueron los encargados de dar a conocer la noticia.

“Estaba en mis brazos… Esto está pasando demasiado rápido… Hace tres días me dijo que le dolía el cuello, pero no nos dimos cuenta hasta que fue demasiado tarde”, expresó ella en sus redes sociales. A pocas horas de publicar un extenso posteó, la también fisicoculturista escribió un descargo para todos los que la apuntaban como que no había hecho nada para salvarle la vida al influencer del culturismo mundial.

“La única razón por la que publico esto es porque algunas personas me apuñalan una y otra vez”, publicó en una historia en su cuenta de Instagram. “Por favor, lea mi último post. Me gustaría que pudiera ser otra cosa, entonces probablemente podría salvarlo. No es un ataque al corazón o alguna otra cosa además de un aneurisma y las últimas palabras que dijo fueron ‘nena, estoy tan dolorido, así que por favor hazlo bien’”, agregó.

Más allá de estas palabras, Nicha brindó una impactante novedad para el caso, relacionado a las causas de la muerte de Lindner. “Su tía murió de esto hace cuatro años en sus vacaciones, así que puede ser algo genético en el mismo lugar donde Jo tenía dolor en su cuello”, indicó la joven.

Hay que recordar que Jo Lindner con más de 9 millones de seguidores en Instagram y más de 1 millón de suscriptores en su canal de YouTube, habló semanas atrás sobre sus temores por el exceso de entrenamiento debido a que sufría la enfermedad de los músculos ondulados, en la que éstos se vuelven inusualmente sensibles al movimiento o la presión.

Jo Lindner y Nicha

“El corazón también es un músculo, esa es mi mayor preocupación, ¿y si tengo un calambre tan fuerte que mi corazón tiene un calambre?”, manifestó Joe en diálogo con el youtuber Bradley Martyn.

“Él me dijo que no era un ataque al corazón o alguna otra cosa que no fuera un aneurisma y las últimas palabras que me dijo fueron ‘nena tengo tanto dolor así que por favor haz lo correcto´. Su brazo era enorme y mi brazo derecho estaba acariciando su espalda como cada vez … Yo debería seguir abrazándolo para siempre…”, fue otra de las frases que usó Nicha para explicar cómo fueron los últimos momentos de vida del fisicoculturista.

“Me ha costado mucho pasar por todo esto en internet y en la vida real, pero tengo que seguir así y hacerlo bien”, concluyó la mujer que también competía en la disciplina y, por ejemplo, ganó el primer puesto en una competencia que se realizó en Tailandia en 2021.

El descargo de la novia del fisicoculturismo Jo Lindner que murió a los 30 años

Su tía murió de esto hace 4 años en sus vacaciones así que puede ser algo genético en el mismo lugar donde Jo tenía el dolor en su cuello.

La única razón por la que publico esto es porque algunas personas me apuñalan una y otra vez.

Por favor, lea mi último post. Me gustaría que podría ser otra cosa, entonces probablemente podría salvarlo. No es un ataque al corazón o alguna otra cosa además de un aneurisma y las últimas palabras que dijo fueron “nena, estoy tan dolorido, así que por favor hazlo bien”.

Él me dijo que no era un ataque al corazón o alguna otra cosa que no fuera un aneurisma y las últimas palabras que me dijo fueron “nena tengo tanto dolor así que por favor haz lo correcto”. Su brazo era enorme y mi brazo derecho estaba acariciando su espalda como cada vez … Yo debería seguir abrazándolo para siempre…

Joe se lo merece

Me ha costado mucho pasar por todo esto en internet y en la vida real, pero tengo que seguir así y hacerlo bien.

La impactante revelación de la pareja de Jo Lindner sobre su muerte

Seguir leyendo:

Pacientes terminales no tienen espacio para estar; faltan hospicios

Menor habría violado a tres adolescentes en escuela de Madrid, España

Anciano perseguido por asesinato en Estados Unidos se encontraba viviendo en RD