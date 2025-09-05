La Romana se consolida como destino clave para turistas argentinos

La Romana se consolida como destino clave para turistas argentinos

El destino La Romana ha experimentado un crecimiento sostenido en la llegada de turistas provenientes de Argentina, cuya participación pasó del 15 % en 2024 al 20 % en 2025. Este avance ha consolidado al mercado argentino como uno de los principales emisores internacionales hacia la zona, llegando incluso a superar a Estados Unidos en algunos establecimientos turísticos.

Este cambio de liderazgo reafirma la creciente preferencia del viajero argentino por La Romana, motivado por una oferta diferenciada, altos estándares de calidad y una experiencia que combina naturaleza, cultura y hospitalidad.

Andrés Fernández, presidente de la Asociación de Hoteles La Romana–Bayahibe, afirmó:
“El notable incremento de turistas argentinos no es una casualidad, sino el resultado de un destino que ofrece una propuesta de valor integral. Estamos respondiendo a lo que el viajero de hoy busca: playas limpias y de calidad, una oferta complementaria diversa y una experiencia auténtica que trasciende el sol y playa tradicional.”

Por su parte, Ana García-Sotoca, directora ejecutiva de ambas entidades, destacó los factores que han fortalecido la conexión con este mercado:
“Nuestra estrategia ha estado orientada a resaltar lo que nos hace únicos: la ausencia de sargazo gracias a nuestra ubicación en el mar Caribe, la cercanía con Isla Saona, el encanto local de Bayahibe y Dominicus, y una conectividad aérea cada vez más eficiente. Todo esto, junto a nuestra oferta de golf de clase mundial y un servicio cercano y familiar, ha sido clave para consolidar esta preferencia.”

García-Sotoca también subrayó que, aunque los hoteles de La Romana no compiten necesariamente en la franja más económica del Caribe, se distinguen por ofrecer una de las mejores relaciones calidad-precio de la región.
“Los viajeros argentinos valoran la experiencia auténtica y el servicio personalizado. En La Romana no solo encuentran un destino de playa, sino una experiencia completa, con alto valor agregado.”

Este logro refleja el posicionamiento sostenido de La Romana como un destino competitivo, sostenible y alineado con las nuevas expectativas del turismo internacional.

