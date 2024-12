La Ross María estrena «COMOFUE?» tras dos años sin lanzar música

La reconocida artista La Ross María se encuentra de regreso a la escena musical con el estreno de su sencillo «COMOFUE?», disponible en todas las plataformas desde este 25 de diciembre junto a un emotivo videoclip dirigido por Rodrigo Films.

Tras dos años sin lanzar música, La Ross ha resurgido de las cenizas como el ave fénix y ha ganado fuerzas en una de sus mayores pasiones: cantar.

«Luego de 2 largos años resurgimos como el fénix, gracias a los que siguen aquí y los que se unirán a este sueño, hoy mi corazón rebosa de gratitud y alegría», expresó la joven artista.

«Dos largos años anhelando este momento con todo mi corazón, gracias a los que aquí siguen y esperan por mí. He visto sus miles de mensajes y sigo viendo, de verdad lo que siento en mi cora es solo gratitud. Dios no me ha dejado sola y aquí estoy como el fénix, espero que una vez más disfruten de mi arte», añadió.

En esta nueva canción, la rapera se apoya en un reguetón romántico para interpretar letras de desamor y decepción por una reciente relación fallida.

SOBRE VIDEO MUSICAL

El audiovisual de «COMOFUE?» ya cuenta con más de 170 mil visualizaciones en el canal de YouTube de La Ross María.

Rodrigo Films también ha mostrado la cultura criolla y el talento de los exponentes urbanos nacionales a través de su documental «La Cuna del Dembow».

