La salud mental comienza en la infancia (3/3)

Nisaly Brito, Gerenta de Programas e Incidencia, Plan International

Si queremos personas adultas mentalmente sanas, necesitamos empezar por el principio: una infancia cuidada, amorosa y respetada. La salud mental no aparece de la nada en la adultez; se va construyendo, o debilitando, desde los primeros vínculos, desde la forma en que los niños y niñas son acompañados por su entorno en su crecimiento emocional y esa construcción es, ante todo, una responsabilidad adulta.

Adultos regulados, niños y niñas seguros

Criar no es solo alimentar, vestir y educar, Es también sostener emocionalmente, contener, acompañar en los momentos difíciles. Pero para poder hacerlo, las personas adultas necesitamos aprender primero a regular nuestras propias emociones. No se puede enseñar calma desde el grito, ni consuelo desde la desconexión. Un adulto que pierde el control o reacciona desde su propia herida, puede provocar más daño que protección.

La autorregulación emocional en adultos no significa reprimir lo que se siente, sino ser capaz de manejarlo con conciencia y responsabilidad, especialmente frente a las personas más pequeñas. Solo así podremos ayudar a niñas y niños a reconocer sus emociones, nombrarlas y gestionarlas sin miedo ni vergüenza.

Herramientas de contención: lo que sí podemos hacer

No nacemos sabiendo, pero sí podemos aprender. Uno de los aprendizajes más poderosos es conocer y aplicar los comandos de contención, son recursos sencillos, afectivos y seguros que ayudan tanto al adulto como al niño o la niña a calmarse en momentos de crisis. Algunos de estos comandos son:

  • Tomar distancia física por unos segundos para evitar una reacción impulsiva.
  • Guardar silencio consciente en lugar de responder con gritos o amenazas.
  • Ofrecer contacto físico seguro como un abrazo, si el niño lo acepta.
  • Nombrar lo que está pasando con palabras simples: «Estás enojado, yo también me siento frustrado, vamos a calmarnos juntos/as».

Estos comandos no solo sirven para momentos difíciles, también son una oportunidad para educar emocionalmente. Enseñarles a nuestros hijos e hijas que existen formas de calmarse, de pedir ayuda, de no quedarse atrapados en lamolestia o la tristeza, es uno de los mayores regalos que podemos darles.

La violencia deja huellas profundas

A veces se dice “yo crecí con gritos y golpes y no me pasó nada”. Pero esa frase, más que una defensa, es una señal de que sí pasó algo:  normalizamos lo que nunca debió ser normal, la violencia.

La violencia física, emocional o verbal hacia niñas y niños no corrige: lastima. Daña su autoestima, su capacidad de confiar en los demás, su seguridad emocional y su estilo de apego y esto marca el tipo de relaciones que sostendrá en el futuro con sus amigos/as, parejas, compañeros/as de trabajo. Diversos estudios neurocientíficos han descubierto que el cerebro infantil, especialmente en sus primeros años, es altamente sensible al entorno. Situaciones de maltrato, gritos, amenazas o abandono emocional activan constantemente su sistema de defensa, elevando el cortisol (la hormona del estrés) y afectando el desarrollo del sistema nervioso.

Esto puede tener consecuencias a largo plazo: dificultades para regular emociones, problemas de aprendizaje, ansiedad, depresión o incluso enfermedades físicas. Las heridas emocionales de la infancia no desaparecen solas: se transforman en luchas internas que a veces, se cargan toda la vida.

Criar con cuidado: un compromiso familiar y comunitario

Tener una infancia linda y buena no significa que todo sea perfecto. Significa priorizar el bienestar emocional de niñas y niños, ofrecerles seguridad, respeto y amor incondicional. Comparto tres acciones concretas que las familias pueden implementar:

  1. Establecer rutinas seguras y predecibles, que les den a los niños una sensación de estabilidad y contención diaria.
  2. Abrir espacios de conversación emocional, donde puedan expresar lo que sienten sin miedo a ser juzgados, castigados o silenciados.
  3. Modelar con formas sanas de resolver conflictos, mostrando con el ejemplo cómo manejar la frustración, pedir disculpas o buscar soluciones sin violencia.

¡La salud mental comienza en la infancia!

No empieza en la adultez ni se arregla solo en los consultorios. Comienza en los primeros años de vida, y se instala a partir de la forma en cómo cuidamos y contenemos en la primera infancia ( 0 a 5 años), por eso, cuidar la salud mental de niños y niñas es una tarea urgente y colectiva. Si queremos un futuro lleno de personas sanas, empáticas, pacíficas y equilibradas, tenemos que empezar desde ahora, desde la raíz, desde la infancia.

