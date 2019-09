“La seguridad ciudadana y la paz social requiere aprobar un Código Penal moderno para combatir la criminalidad”, afirma Eddy Skinner

El precandidato a diputado por la Circunscripción No. 1 de Santo Domingo, Eddy Skinner, afirmó, que de ser electo promoverá, en el Congreso Nacional, reformas para la prevención, control y lucha contra la violencia y la criminalidad.

El aspirante por la nominación a Diputado por el PLD dijo que “la seguridad ciudadana y la paz de nuestra gente debe propiciar mecanismos de reducción del delito, eso implica propuestas de leyes o modificaciones que hagan más eficiente la prevención y control de los crímenes y delitos que vulneran la paz ciudadana como el código penal.

Eddy Skinner envió su mensaje en el marco de un amplio recorrido o rallys que realiza con todos sus coordinadores en los 114 barrios de la Circunscripción 1 de Santo Domingo Este, en el cual lleva a todos los electores su propuesta de campaña con el lema Junto a Ti Podemos. Además, fustigó que el Congreso de la República no haya aprobado el Código Penal que en estos tiempos es tan necesario.

Si soy electo diputado “promoveré reformas legislativas para el sistema de justicia que fortalezcan los mecanismos institucionales de persecución y sanción del delito cuando se produzcan. Nuestras familias necesitan una comunidad segura y en paz, nuestros hijos deben tener espacios que no pongan en riesgo su integridad para propiciamos mecanismos legales y gestión para la lucha y erradicación de la violencia de género e intrafamiliar”.