Trinidad de la Cruz, una mujer de 51 años que había sido reportada como desaparecida el pasado sábado mientras hacía senderismo entre las presas Pinalito y Blanco, ha narrado su angustiosa experiencia durante las 72 horas en que estuvo perdida.

«Éramos un grupo de 30 personas, llegamos a un punto donde yo decido tomarme una foto y le digo a una chica que me la tome», inició Trinidad su historia. «Me quité la mochila para sacar unos dulces y ponérmelos en los bolsillos del pantalón. Una chica me preguntó si quiero esperar al último grupo y yo le respondo que no, que solamente meto los dulces y sigo detrás de ella».

Sin embargo, después de colocarse la mochila, Trinidad perdió de vista a la chica y decidió continuar la ruta sola. «Llegué a una dislocación del camino y vi en el piso unas huellas y un excremento de un animal. Entonces, imaginé que ese era el camino correcto por las huellas», relató.

Siguiendo ese camino, Trinidad llegó a un punto donde ya no veía nada conocido y decidió retornar.

«Resbalé, me caí y rodé por una parte muy boscosa, quedando aturdida», explicó.

Cuando logró recuperarse, desorientada, decidió buscar el río más cercano.

«Cuando llegué, lo crucé, me senté, me curé las heridas y me grapé. Luego, busqué por dónde podía salir», contó.

Al mirar hacia atrás para retomar la ruta, Trinidad se encontró con una densa vegetación que le dificultaba el camino. A pesar de las adversidades, logró mantenerse fuerte y finalmente fue rescatada después de tres días de búsqueda intensa por parte de las autoridades y voluntarios.

Trinidad de la Cruz, aunque aún recuperándose de su experiencia traumática, expresó su gratitud a todos aquellos que participaron en su búsqueda y rescate.

¿Cómo pasaba las noches?

La fémina dijo que se arropaba con una capa de agua y tenía su repelente de mosquitos.

¿Qué comió?

Expresó que tenía en la mochila manzana, naranja, dos quesos mozzarela, galletas de avena, arroz, pistachos y otros tipos de nueces.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa radial «El Sol de la Mañana».

¿Cómo la hallaron?

La senderista Trinidad de la Cruz había hecho una figura con piedras para poder ser hallada por los equipos de rescate, luego de varios días desaparecida tras extraviarse en el trayecto entre las presas Pinalito, en Tireo, Constanza, y la de Blanco, en Bonao.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dijo que dos equipos de guardaparques de la institución guiaron al personal militar y de socorro en la etapa final del operativo que concluyó con el rescate exitoso de la dama.

Emely Gil, encargada del Departamento de Atención a Emergencias del MARN, explicó que los guardaparques, bajo la dirección de Julio César de los Santos Bueno (Kaki), administrador del Parque Nacional Valle Nuevo, se mantuvieron en la búsqueda desde la noche del sábado.

El sábado en la noche se reportó que Trinidad, de unos 51 años de edad, se extravió del grupo de 30 excursionistas que realizaban el trayecto entre las presas Pinalito, en Tireo, Constanza, y la de Blanco, en Bonao.

De los Santos Bueno había reportado que siendo las 07:52 de la noche del pasado sábado, 6 de julio, recibió una llamada telefónica de parte de un oficial del Cuerpo de Bomberos de Constanza, en la que se alertaba sobre el extravío de una persona.

Desde ese momento, el equipo de guardaparques se trasladó al Centro de Control y Vigilancia de Pinalito con personal de la Defensa Civil, que se adentró en la zona de El Naranjo junto con miembros del Ejército de la República Dominicana, voluntarios locales y personas que se sumaron como guías.

La primera etapa de la búsqueda se extendió hasta las 2:00 de la madrugada del domingo y se reanudó en las primeras horas de la mañana. “La pendiente pronunciada y la oscuridad de la zona hacían imposible continuar con las gestiones, tanto por temas de seguridad como por la dificultad para seguir e identificar los rastros”, explicó De los Santos Bueno en su primer informe.

El mismo sábado y en la madrugada del domingo, los guardaparques también recorrieron aparte de Arroyo Yayas y Las Diez Tareas, justo la zona donde el sendero desciende al Río Tireo y el remanente del Arroyo Sonador.

Emely Gil elogió los esfuerzos de todo el personal que integra el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), los órganos militares, el Sistema de Emergencias 911 y los comunitarios de Tireo y Constanza, quienes hicieron posible el rescate exitoso de la senderista.

Explicó que a las 4:36 de la tarde de este lunes, luego de ubicar a la senderista, un equipo de guardaparques del Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad se trasladó en uno de los dos helicópteros a la zona para identificar su ubicación exacta y guiar a un equipo terrestre que la sacó hacia un área donde se llevó a cabo su evacuación.

“La mujer se encontraba en condiciones para caminar y, tras ser trasladada en helicóptero al campamento a las 6:47 de la noche, fue llevada en ambulancia al hospital municipal de Constanza”, dijo Gil mientras se encontraba en el hospital de Constanza.