  La serie de Netflix Dos Tumbas: ¿basada en hechos reales o pura ficción?  

La miniserie española Dos Tumbas, que se estrena este viernes 29 de agosto en Netflix, ha generado gran expectativa por su potente mezcla de drama, suspenso y venganza. Con solo tres episodios, la producción promete mantener al espectador al borde del asiento. Pero muchos se preguntan: ¿está basada en hechos reales?

La respuesta es no. Dos Tumbas es una obra de ficción, creada por el escritor Agustín Martínez junto al colectivo literario Carmen Mola, conocido por sus thrillers oscuros y narrativas intensas.

Aunque la historia se inspira en temas sociales reales como la desaparición de adolescentes, la impunidad judicial y la búsqueda de justicia por parte de familiares, no está basada en un caso específico documentado.

¿De qué trata?

Ambientada en un pueblo andaluz, la serie narra la historia de Isabel (interpretada por Kiti Mánver), una abuela que decide investigar por su cuenta la desaparición de su nieta Verónica y su amiga Marta, ocurrida dos años atrás. Ante la falta de avances oficiales, Isabel emprende una cruzada personal que la lleva a descubrir secretos enterrados y enfrentarse a los culpables en una trama cargada de tensión emocional3.

Dirigida por Kike Maíllo y rodada en localidades de Málaga como Frigiliana y Torrox, Dos Tumbas cuenta con un elenco de renombre: Álvaro Morte (La Casa de Papel), Hovik Keuchkerian y Salva Reina, entre otros.