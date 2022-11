Varios agentes de la Policía Nacional simularon un arresto en la provincia San Cristóbal contra un joven que andaba con su novia, el cual usó la «detención» para una propuesta matrimonial.

Un video publicado en las redes sociales muestra cómo el joven es detenido y conducido hacia una patrulla de la uniformada para ser llevado a un destacamento,

Acto seguido, la joven, se plantó contra los agentes para que no se llevaran a su novio. «¿Y por qué ustedes se lo van a llevar, no. No. Si se lo llevan a él me tienen que llevar a mí; nos vamos los dos», dijo la dama mientras bloqueaba la puerta de la camioneta de la Policía.

Como se puede ver en el material gráfico, la joven insistió hasta que los agentes la dejaron ingresar al vehículo junto a su novio, y es ahí cuando el joven aprovecha para sacar un anillo de compromiso y, arrodillado, le pide matrimonio.

«No, no me hagas eso. No me hagas eso», le dijo la joven a su novio, mientras corrían lágrimas por su rostro.

«¿En serio?», cuestionó la dama, que tomó la prenda y se la colocó en el dedo anular izquierdo. «Dale un beso ya», dijo uno de los presentes.

Esta no es la primera propuesta matrimonial inusual. Desafiando las costumbres y la concepción de la gente, un pastor hizo lo inusual: le propuso matrimonio a una mujer que estaba en duelo en pleno funeral de su padre que estaba cerca del ataúd.

Inmediatamente llovieron las críticas porque el ministro cristiano se filmó haciendo la propuesta, un video que registró más de 300 mil vistas. El hecho sucedió en Sudáfrica.

“Proponer la hija del difunto justo en el funeral. Limpiando las lágrimas allí y allá”, se lee en el pie de foto del clip, que fue subido hace una semana por el prometido, que se hace llamar @M.Mojela en TikTok.

Según la Agencia Central de Noticias, el pastor, que presidía el servicio, había pedido la mano de la mujer para ayudarla a sanar su corazón roto.

El clip termina con el pastor poniendo un anillo en el dedo de su futura novia, que parece aceptar.

El hombre santo había agradecido específicamente a Dios por estar en la vida de su novia durante un momento tan difícil, informó CEN.

También dijo que esperaba que su propuesta la ayudara a aceptar el fallecimiento de su padre.

No hace falta decir que TikTok desaprobó abrumadoramente el gesto con un observador horrorizado que escribió: “Esto aquí está INCORRECTO… No importa cómo puedas intentar justificarlo”.

Otro que hizo viral en redes sociales un video que muestra la inusual forma en que un hombre le pide a su novia que sea su esposa.

En las imágenes se observa al hombre hacerle creer a su ahora prometida, que moría ahogado en aguas del Mar Caribe, causando una gran desesperación a la mujer.

Tras “ser rescatado” por sus amigos, y mientras la joven intentaba darle primeros auxilios, el chico sacó el anillo de matrimonios y le hizo la propuesta a su amada.

En febrero de 2022, Taylor Rapp, jugador de los campeones de la NFL, le pidió matrimonio a su novia Dani Johnson, tras haber ganado el Super Bowl LVI.

Arrodillado, el safety de los Rams aprovechó el festejo por el título del Super Bowl LVI para pedírselo, en pleno campo del estadio.

La propuesta fue aplaudida por los jugadores y espectadores que se encontraban en el lugar.

De inmediato, el video se hizo viral en las redes sociales.

Rapp y Danielle son pareja desde hace un tiempo y él siempre la critíca en el buen sentido porque es una fanática de la serie de televisión “Friends”.