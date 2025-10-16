La SIP inicia su 81.ª Asamblea General en RD: Qué temas marcarán este importante encuentro

Con el compromiso de fortalecer la libertad de prensa y reflexionar sobre el futuro del periodismo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inauguró este jueves en Punta Cana su 81.ª Asamblea General, un espacio que reúne a periodistas, directores y líderes de medios de comunicación de toda América.

El evento, que se celebra hasta el domingo, busca analizar los retos más urgentes de la profesión en un mundo marcado por los cambios tecnológicos, la desinformación y las presiones políticas que amenazan la libertad de expresión.

Entre los invitados a la ceremonia inaugural estuvieron el presidente Luis Abinader, el ministro de Turismo David Collado, la secretaria general adjunta de la OEA, Laura Gil, y el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, director de La Prensa Gráfica de El Salvador.

Pero, ¿qué temas marcarán?

La asamblea está dividida en tres grandes bloques:

Libertad de prensa y democracia

Innovación, sostenibilidad y transformación digital

Futuro y formación

Además, el sábado se realizará la entrega de los Premios a la Excelencia Periodística, que reconocerán a comunicadores de distintos países por trabajos destacados en 12 categorías.

Entre los ganadores figuran los periodistas Carol Mundi y Luis Almodóvar, de El País (España), por su documental “El yugo talibán que asfixia a las mujeres en nombre de Alá”; Hugo Alconada Mon, de La Nación (Argentina); y Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, de El Comercio (Perú).

Con sede en Miami, la SIP agrupa a más de 1,300 publicaciones de las Américas y trabaja desde hace más de siete décadas por la defensa de la libertad de prensa.

La asamblea pasada, celebrada en Córdoba, Argentina, dejó como legado la Declaración de Salta II, que estableció principios sobre libertad, ética, inteligencia artificial y derechos de autor, marcando el camino hacia un periodismo más libre y responsable.

Con información de EFE.