 La situación actual de la economía estadounidense

La economía de Estados Unidos está en una situación extraña. Sobre el papel, el PIB repuntó con fuerza en el segundo trimestre de 2025, con un crecimiento anual del 3 % tras haberse contraído en el primer trimestre. Pero esa cifra no cuenta toda la historia. El repunte se debió principalmente a factores puntuales relacionados con el comercio y el comportamiento de los inventarios, no a una fuerte demanda por parte de los consumidores o las empresas. Si se mira un poco más a fondo, se descubre que los cimientos de la economía no son tan sólidos como sugiere ese titular.

De hecho, las principales fuerzas que impulsan la economía en este momento son los aranceles y la inflación, y ambas están ejerciendo presión sobre el crecimiento. Las empresas se apresuraron a importar bienes antes de que entraran en vigor nuevos aranceles en primavera, lo que infló artificialmente las cifras del primer trimestre. Luego, esos inventarios se agotaron en el segundo trimestre, haciendo que los números oscilaran en la dirección opuesta. Es un tipo de “latigazo económico” que dificulta saber si realmente estamos creciendo o simplemente estancados.

Y hablemos de la inflación. Parecía estar enfriándose a principios de este año, pero los datos de junio contaron otra historia. La inflación, especialmente el indicador preferido por la Reserva Federal, el deflactor del consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés), subió más de lo esperado. El PCE subyacente, que excluye alimentos y energía, aumentó un 0.5 % en junio y un 2.9 % en los últimos doce meses. Eso está muy por encima del objetivo del 2 % que busca la Fed. ¿Lo más preocupante? Gran parte de esa inflación está ligada a los aranceles, que recién comienzan a filtrarse en la economía. Se avecinan más aumentos de precios, y probablemente aún no hemos visto lo peor.

El gasto del consumidor tampoco pinta bien. En términos reales, solo creció un 0.1 % en junio, y gran parte de ese gasto fue en bienes no duraderos y servicios —cosas como comestibles y atención médica—. Los artículos de alto valor, como electrodomésticos y muebles, sufrieron un golpe, ya que la gente ha empezado a contenerse. Con los salarios creciendo apenas, la inflación aún elevada y los costos de la vivienda en alza, no es de extrañar que los consumidores estén siendo más cautelosos.

La vivienda, en particular, es un problema. La actividad ha caído durante dos trimestres consecutivos. La gente está cancelando contratos, las morosidades hipotecarias están aumentando, y muchos propietarios que compraron recientemente con tasas de interés elevadas están atrapados. No pueden refinanciar, y en algunas zonas los precios de las viviendas ya han empezado a caer. Al mismo tiempo, las primas de seguros y los impuestos inmobiliarios están subiendo debido a desastres climáticos y al aumento de los costos de construcción —otra vez, en parte impulsados por los aranceles—.

La inversión empresarial tampoco está siendo un motor de crecimiento. El gasto en equipos y construcciones se desaceleró en el segundo trimestre, y salvo por la fuerte inversión en centros de datos e infraestructura para inteligencia artificial, la mayoría de los sectores están conteniéndose. Las empresas están esperando a ver cómo se resuelve el tema de los aranceles y si la inflación se convierte en un problema más duradero.

En cuanto al gobierno, su papel ha sido más neutral. Los gobiernos estatales y locales aumentaron ligeramente el gasto, pero el gasto federal disminuyó, especialmente en áreas no relacionadas con la defensa, donde algunos subsidios y pagos se han pausado. Esto tiene un impacto modesto pero notable en la actividad económica general.

¿Y qué está haciendo la Fed en todo esto? No mucho —por ahora—. Los datos sugieren que la Reserva Federal mantendrá las tasas sin cambios en julio, especialmente con la inflación volviendo a subir. Sin embargo, hay desacuerdos internos. Dos gobernadores —Christopher Waller y Michelle Bowman— querían recortar las tasas porque les preocupa la pérdida de empleos relacionada con los aranceles. Pero el tono general de la Fed es de cautela. El presidente Jerome Powell probablemente esperará más datos antes de indicar un cambio, tal vez en su discurso del simposio de Jackson Hole más adelante este verano.

Hablando del empleo, el mercado laboral claramente se ha enfriado. EE. UU. agregó solo 73,000 empleos en julio, y eso fue después de revisiones a la baja de los datos de mayo y junio. El sector privado añadió 83,000 empleos, en su mayoría en salud y servicios sociales. Los empleos gubernamentales, en cambio, cayeron, debido en gran parte a una disminución en el empleo federal. Esa caída se debe a jubilaciones y congelamientos de contrataciones, y se espera que continúe en el nuevo año fiscal.

También hay señales de problemas más profundos. La tasa de desempleo subió al 4.2 %, y más personas están aceptando trabajos a tiempo parcial por necesidad o permanecen desempleadas por períodos más largos. La tasa de desempleo U-6, que incluye a trabajadores desalentados y subempleados, alcanzó el 7.9 %, su nivel más alto desde marzo.

Los salarios están creciendo, pero solo de forma modesta. El ingreso promedio por hora subió un 0.3 % en julio, y un 3.9 % con respecto al año anterior. Pero gran parte de ese aumento se dio en el comercio minorista y en algunos sectores afectados por aumentos del salario mínimo a nivel estatal. Otros sectores, como la construcción y los servicios profesionales, están perdiendo empleos. Las únicas excepciones claras son los trabajos vinculados a IA y la infraestructura tecnológica, que siguen en auge.

¿Dónde nos deja todo esto? En una situación complicada. La inflación está resurgiendo, impulsada en gran medida por los aranceles que apenas comienzan a impactar los precios al consumidor. Al mismo tiempo, el crecimiento del empleo se desacelera, el consumo es débil y el sector de la vivienda está bajo presión. Es una receta clásica para la estanflación: cuando tanto la inflación como el desempleo aumentan al mismo tiempo.

Los inversionistas también están nerviosos. A pesar de un repunte del mercado bursátil, más de 7 billones de dólares están estacionados en fondos del mercado monetario. Eso representa más del 11 % del valor total del mercado accionario estadounidense, una proporción inusualmente alta. En tiempos normales, los mercados en alza coinciden con una caída en los niveles de efectivo. Esta vez, ambos están subiendo, lo que sugiere que los inversionistas están jugando a lo seguro. No confían del todo en que este repunte sea sostenible.

Y no se les puede culpar. Con nuevos aumentos de aranceles programados para el 1 de agosto, una inflación que probablemente se mantendrá elevada, y una Reserva Federal que duda en actuar, el camino por delante luce accidentado. Existe una creciente sensación de que nos estamos acercando a un punto de inflexión. La Fed no puede bajar las tasas hasta estar segura de que la inflación está bajo control, pero esperar demasiado podría debilitar aún más el mercado laboral. Es un acto de equilibrio delicado, y no hay mucho margen de error.

En conclusión, la economía estadounidense está sintiendo el peso de los aranceles, la débil demanda del consumidor y un mercado laboral que se enfría. La inflación está demostrando ser más persistente de lo esperado, y la Fed está atrapada entre la espada y la pared. Es posible que se avecinen recortes de tasas, pero no pronto—y no sin más claridad sobre hacia dónde se dirigen los precios y el empleo. Mientras tanto, prepárense para más volatilidad.