La sorprendente historia real detrás de la famosa Tomatina en España  

Miles de personas teñirán una ciudad de rojo con pulpa de tomate el miércoles, lanzándose la fruta unos a otros en el aniversario 80 de la “Tomatina” de España.

Según el periódico San Antonio Express News la tradición se enmarca en la conmemoración de una pelea de comida entre niños locales que se lanzaron tomates unos a otros en 1945.

Explica el portal que luego de de convertirse en una tradición anual, la “Tomatina” fue prohibida brevemente en la década de 1950 por el dictador español Francisco Franco, una decisión que provocó las protestas de los lugareños. La atención de los medios en la década de 1980 lo convirtió en un evento nacional, que acabó atrayendo a un público internacional.

Los tomates no se comen

Los tomates que se lanzan en la peculiar celebración no proceden de cultivos tratados, como los que se utilizan para la alimentación. Esto se debe a que se cultivan exclusivamente para el festival.

El suministro de este año proviene de Don Benito, una ciudad situada a más de cinco horas de distancia.

Reglas de la tomatina

No hay equipos, ni puntos, ni árbitros, pero sí hay una regla: para evitar lesiones, se exhorta a los participantes a aplastar los tomates antes de lanzarlos (y, por supuesto, a abstenerse de lanzar cualquier otra cosa).

Aun así, muchas personas se ponen gafas de natación y tapones para los oídos para protegerse.

Cuando Columb Matheus asistió, recordó, un amigo suyo terminó la pelea con dos ojos morados.

“Pero sé que es bastante alto, así que tal vez fue un blanco fácil,” dijo.

“Acabas reventado,” dijo Galarza, quien creció asistiendo al festival antes de convertirse en su concejal. “Acabas hecho polvo de brazo, de todo, de moverte y lanzarlo todo», agregó.