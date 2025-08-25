La sorprendente historia real detrás de la famosa Tomatina en España  

  • Hoy
La sorprendente historia real detrás de la famosa Tomatina en España  

Miles de personas teñirán una ciudad de rojo con pulpa de tomate el miércoles, lanzándose la fruta unos a otros en el aniversario 80 de la “Tomatina” de España.

Según el periódico San Antonio Express News la tradición se enmarca en la conmemoración de una pelea de comida entre niños locales que se lanzaron tomates unos a otros en 1945.

Explica el portal que luego de de convertirse en una tradición anual, la “Tomatina” fue prohibida brevemente en la década de 1950 por el dictador español Francisco Franco, una decisión que provocó las protestas de los lugareños. La atención de los medios en la década de 1980 lo convirtió en un evento nacional, que acabó atrayendo a un público internacional.

Los tomates no se comen

Los tomates que se lanzan en la peculiar celebración no proceden de cultivos tratados, como los que se utilizan para la alimentación. Esto se debe a que se cultivan exclusivamente para el festival.

El suministro de este año proviene de Don Benito, una ciudad situada a más de cinco horas de distancia.

Reglas de la tomatina

No hay equipos, ni puntos, ni árbitros, pero sí hay una regla: para evitar lesiones, se exhorta a los participantes a aplastar los tomates antes de lanzarlos (y, por supuesto, a abstenerse de lanzar cualquier otra cosa).

Aun así, muchas personas se ponen gafas de natación y tapones para los oídos para protegerse.

Cuando Columb Matheus asistió, recordó, un amigo suyo terminó la pelea con dos ojos morados.

“Pero sé que es bastante alto, así que tal vez fue un blanco fácil,” dijo.

“Acabas reventado,” dijo Galarza, quien creció asistiendo al festival antes de convertirse en su concejal. “Acabas hecho polvo de brazo, de todo, de moverte y lanzarlo todo», agregó.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

La sorprendente historia real detrás de la famosa Tomatina en España  
La sorprendente historia real detrás de la famosa Tomatina en España  
25 agosto, 2025
Poética de la muerte en la sociedad dominicana
Poética de la muerte en la sociedad dominicana
23 agosto, 2025
En España: prende fuego a un bar por falta de mayonesa
En España: prende fuego a un bar por falta de mayonesa
21 agosto, 2025
La patria ¡ay! la patria
La patria ¡ay! la patria
21 agosto, 2025
El mundo está ardiendo: los devastadores incendios forestales y la lamentable cifra de víctimas 
El mundo está ardiendo: los devastadores incendios forestales y la lamentable cifra de víctimas 
20 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Reunión de Alaska: Trump y Putin

Reunión de Alaska: Trump y Putin

#SinFiltro: La trampa de la comodidad

#SinFiltro: La trampa de la comodidad

5 impresionantes parques naturales de República Dominicana que debes visitar al menos una vez

5 impresionantes parques naturales de República Dominicana que debes visitar al menos una vez

Lo que tu hijo ve, tu hijo hará: el poder de la imitación en su salud oral

Lo que tu hijo ve, tu hijo hará: el poder de la imitación en su salud oral

Tormenta tropical Fernand se forma en el océano Atlántico

Tormenta tropical Fernand se forma en el océano Atlántico

¿Por qué Angelita Curiel, “La Mulatona”, se retiró del vedetismo estando en la cima?

¿Por qué Angelita Curiel, “La Mulatona”, se retiró del vedetismo estando en la cima?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo