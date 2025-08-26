La sorprendente temporada de Cal Raleigh, primer Marinero en llegar a 50 jonrones desde Ken Griffey Jr 

El receptor de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh, ya está en medio de una histórica temporada 2025.

Con un jonrón en la primera entrada en su victoria por 9-6 sobre los Padres de San Diego el lunes por la noche, Raleigh se convirtió en el primer jugador de las Grandes Ligas esta temporada en conseguir 50 jonrones.

El abridor de los Padres, JP Sears, lanzó una recta de 3-2 por la esquina inferior interior del plato. Raleigh la aprovechó y la lanzó 127 metros hacia la grada superior del jardín izquierdo del T-Mobile Park.

Que Raleigh haya alcanzado este hito antes que cualquier otro jugador esta temporada no debería ser una gran sorpresa. El jugador de 28 años ha mantenido un ritmo frenético toda la temporada.

Tuvo una fuerte competencia con el toletero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, a principios de año, pero una lesión en el codo lo dejó fuera de juego unos días a finales de julio, lo que le permitió a Raleigh ampliar su ventaja de jonrones.

Con 40 jonrones, Judge aún se mantiene al margen de la carrera por los jonrones. Lo mismo puede decirse del tercera base de los Marineros de Seattle, Eugenio Suárez, quien también tiene 40 jonrones. Al entrar al juego del lunes, Kyle Schwarber y Shohei Ohtani comparten el segundo lugar, con 45 jonrones cada uno.

Si bien cualquiera de esos jugadores puede lanzarse con potencia y desafiar a Raleigh, sus posibilidades de liderar la liga en jonrones parecen altas. Aunque Raleigh ha bateado solo .216 en 34 juegos después del Juego de las Estrellas, ha mantenido un sólido slugging de .485 durante ese período gracias a 12 jonrones.

El récord de una sola temporada puede estar fuera de su alcance, pero Raleigh aún tiene tiempo de sobra para conseguir otros galardones. Se espera que la carrera por el MVP de la Liga Americana se defina entre Raleigh y Judge.