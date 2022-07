La sostenibilidad está arraigada en nuestro ADN, dice Barrick

Para Barrick Gold Corporation (NYSE:GOLD)(TSX:ABX), la sostenibilidad no es solo una función corporativa. Está arraigado en el ADN de la compañía e integrado en sus procesos de toma de decisiones, dijo el presidente y director ejecutivo Mark Bristow en la presentación anual de Actualización de Sostenibilidad de la compañía a los inversionistas, desde su mina de oro Pueblo Viejo en la República Dominicana.

Desde la fusión con Randgold Resources hace tres años y medio, Barrick ha combinado las mejores prácticas de sostenibilidad de ambas compañías para desarrollar un enfoque integral líder en la industria, caracterizado por acciones tangibles en el terreno y resultados medibles. Esto se basó en cuatro impulsores clave: generar beneficios económicos, proteger la salud y la seguridad, respetar los derechos humanos y minimizar los impactos ambientales.

En 2021, Barrick completó la certificación de todos sus sitios con las normas ISO 45001 e ISO 14001, implementó planes de acción de biodiversidad en todos los sitios, completó 10 revisiones independientes de relaves, gastó $5500 millones con proveedores del país anfitrión y comprometió más de $850 millones para proyectos de descarbonización. Los nacionales de los países anfitriones representan el 96% de su fuerza laboral global. Su tasa de frecuencia de lesiones con tiempo perdido ha disminuido en un 24% desde 2019 y la tasa de frecuencia total de lesiones registrables ha disminuido un 13% año tras año.

En su Informe de Sostenibilidad anual para 2021, que incluye un cuadro de mando que califica su desempeño frente a una amplia gama de métricas y sus pares, Barrick obtuvo una B y dijo que, si bien seguía progresando, aún quedaba camino por recorrer. El cuadro de mando de sostenibilidad es el primero en la industria y se utiliza para impulsar el desempeño, así como para comparar a Barrick con sus pares.

En el frente ambiental, Barrick se compromete a reducir las emisiones en al menos un 30% para 2030 en comparación con la línea de base de 2018 y ser Net Zero para 2050 mientras mantiene un perfil de producción estable. Los proyectos para ayudar a alcanzar estos hitos se enumeran en una hoja de ruta integral de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero e implican la transición del carbón y los combustibles pesados al gas natural de combustión más limpia, así como la integración de fuentes de energía renovable en sus redes. Las emisiones totales de Barrick en 2021 fueron de 7.105kt de CO2e, una disminución de más del 5% en comparación con sus emisiones de referencia totales de 2018 de 7.541kt de CO2e.

“La sostenibilidad, o ESG, comúnmente se divide y se trata a través de sus componentes individuales, gestión ambiental, social y de gobierno. En Barrick creemos que ese enfoque es unidimensional. En cambio, reconocemos las interrelaciones entre cada uno y aplicamos un pensamiento holístico al enfrentar este desafío complejo. Esto significa que cuando hablamos de cambio climático, no solo hablamos de reducir nuestras emisiones. Más bien, hablamos y pensamos en abordar la pobreza, desarrollar la resiliencia de la comunidad y garantizar que la acción sobre el cambio climático no se produzca a costa del desarrollo. También significa que no solo pensamos en combustibles limpios y energía renovable, sino que también consideramos la biodiversidad y las soluciones basadas en la naturaleza disponibles para abordar el problema”, dijo Bristow.

