La súper cédula que no acaba de convencer

  • Hoy
La súper cédula que no acaba de convencer

El todopoderoso y blindado documento de identificación personal que proyecta la Junta Central Electoral es para pretender una sustitución que agregaría características innecesarias al modesto, común y corriente -pero eficiente- plástico de mil batallas que no merece el ostracismo que a los contribuyentes les costaría más de seis mil millones de pesos. Con innovaciones de un futurismo impresionante que no andan apareciendo en documentos financieros ordinarios para impedir su clonación o cualquier uso a espaldas de sus legítimos portadores. Credenciales que parecerían diseñadas para la «vida eterna» aunque sin tanto bombo y con mucho menos inversión, los dominicanos habidos y por haber andamos por todos lados, fuera y dentro del país, con una certificación de que existimos que ha vencido caducidades por simples resoluciones de la JCE en virtud de las cuales la cédula actual es aceptada para todos los actos de la vida civil aunque circula con un mensaje impreso que niega su validez. Cosas veredes.

Puede leer: No dormirse en laureles de los éxitos relativos

Aunque el consulado de los Estados Unidos en Santo Domingo solía en otros tiempos rechazar por centenares textos con falsificaciones para apoyar solicitudes de visa capaces de engañar al funcionario más alerta, la cédula criolla que la JCE abochorna en estos momentos estuvo en el 2014 entre las finalistas de un concurso para reconocer los documentos más seguros del mundo. Un certamen para reconocer los diseños, fabricaciones y tecnologías aplicadas para conferir inviolabilidad a las identificaciones. Se entendió que en ese momento la ahora despreciada cédula tenía incorporados elementos de seguridad verificables. Los pasaportes dominicanos, cuyos costos de expedición no han cambiado en dos decenios, están clasificados como confiables en el exterior. Aunque sorprenda, con todo y que el Estado hace gastos razonables para expedirlos y su sencilla apariencia no dice mucho, tienen incluidas en su confección 147 medidas de seguridad y en el 2018 fueron clasificados entre los más seguros de la región con una estructura biométrica que almacena datos. No se puede querer más con desborde de recursos que servirían para otros objetivos más justificables.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

La súper cédula que no acaba de convencer
La súper cédula que no acaba de convencer
30 agosto, 2025
JCE detalla proceso de licitación del proyecto de la nueva cédula
JCE detalla proceso de licitación del proyecto de la nueva cédula
25 agosto, 2025
JCE adjudica al consorcio EMDOC suplir materiales, equipos y servicios para renovación de cédula por más de RD$3,300 millones
JCE adjudica al consorcio EMDOC suplir materiales, equipos y servicios para renovación de cédula por más de RD$3,300 millones
24 agosto, 2025
JCE da apertura a sobre B; da a conocer propuesta de oferente para emisión nueva cédula
JCE da apertura a sobre B; da a conocer propuesta de oferente para emisión nueva cédula
19 agosto, 2025
JCE realiza un buen trabajo en nueva cédula, afirma obispo de San Pedro de Macorís
JCE realiza un buen trabajo en nueva cédula, afirma obispo de San Pedro de Macorís
17 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Luis, Josefa y las “tragedias que (no) pasan”

Luis, Josefa y las “tragedias que (no) pasan”

Edición impresa, viernes 29 de agosto de 2025

Edición impresa, viernes 29 de agosto de 2025

Juan Báez fue un padre para mi

Juan Báez fue un padre para mi

Alejandro Nieto

Alejandro Nieto

Comisionado de Béisbol y Miderec imparten taller

Comisionado de Béisbol y Miderec imparten taller

Los derechos sociales amenazados por la lógica del mercado

Los derechos sociales amenazados por la lógica del mercado

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo