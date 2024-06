La joven Ana Karina Ramos no tiene quien le escriba hospitalizada en el Calventi.

Luego de tres días ingresada en el Hospital General Doctor Vinicio Calventi, en Santo Domingo Oeste, Ana Karina Ramos, la joven hallada moribunda en una cañada en Pedro Brand parece no tener quién le escriba.

Un video que se distribuyó el pasado viernes en las redes sociales deja ver el estado en el que supuestamente se encuentra en dicho centro de salud la víctima de intento de asesinato, luego que presuntamente un vigilante de nombre Eduardo Guerra García, de 41 años, le diera varias puñaladas y un tiro de escopeta.

El audiovisual, que no publicamos para preservar la intimidad de la joven, la muestra con las heridas abiertas, sangrando y sin gasa estéril. La persona que se escucha haciendo el material gráfico, y que no se identificó, dice en el Calventi le habían prometido ir a curarla «pero todavía no han venido y miren la hora que es», dijo.

Amplía aquí: Joven encontrada moribunda en cañada de Pedro Brand se va recuperando “es una luchadora”

No están claras ni se ha dicho oficialmente las razones por las que el hombre intentó matarla a Ana Karina.

¿Qué dijo la Policía?

En una nota de prensa, la Policía Nacional detalló que se pudo «establecer que Guerra García agredió a la joven Ramos Corniel con un arma cortante y con la escopeta marca EGE, calibre 12, serie No. 55344, propiedad de la compañía de seguridad para la cual labora el agresor».

Tras cometer el hecho, dice la intitución del orden, el hoy detenido emprendió la huida y abandonó su servicio como vigilante. Ana Karina fue encontrada en estado agónico por unos trabajadores, quienes dieron parte a las autoridades policiales; posteriormente, los agentes actuantes localizaron la citada escopeta.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.