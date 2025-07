La comunicadora Ingrid Jorge, conocida como “La Torita”, ofreció disculpas públicas a las familias Raful y Félix, en medio del proceso judicial que enfrenta por presunta difamación e injuria contra la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el procurador adjunto Iván Félix Vargas.

En un video publicado en sus redes sociales, Jorge expresó su arrepentimiento y reconoció el impacto emocional que ha tenido el conflicto:

“Yo podré estar o no de acuerdo con una ideología o forma de pensar, pero yo no puedo calumniar a nadie si eso no es verdad. Muchas veces los más afectados no somos nosotros, sino nuestras familias. Pido perdón a la familia Raful y a la familia Félix”.

Visiblemente conmovida, agregó:

“Para mí es muy difícil esto que tengo que decir. Hoy no vengo a justificar nada. Hablo desde la humildad. A quienes se puedan sentir decepcionados, les pido perdón. A quien jugó con mi confianza, que se prepare. Y al público, le entrego esta verdad, porque merecen saberla”.

Jorge también defendió su integridad:

“Yo soy una mujer responsable y soy incapaz de calumniar a cualquier persona. Estoy en una situación ahora que estoy hablando frente a ustedes y ni siquiera sé si es verdad o si es mentira”.

Este pronunciamiento se da en medio de una querella interpuesta por Raful, quien exige una indemnización de RD$50 millones por daños a su honra. La audiencia fue aplazada para el 29 de julio, mientras se conoce una recusación contra la jueza del caso.

Proceso

Faride Raful interpuso una querella por difamación e injuria contra Ingrid Jorge. Según el documento depositado el pasado 30 de mayo, la comunicadora habría utilizado su condición de figura pública y el alcance de los medios para desarrollar una campaña de descrédito en su contra.

El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional impuso este miércoles una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica en contra de la comunicadora Ingrid Altagracia Jorge Pérez, conocida como “La Torita”, por su imputación por difamación e injuria en perjuicio del procurador general de corte de apelación Iván Vladimir Féliz Vargas.

La jueza Patricia Padilla dispuso que la garantía sea mediante contrato, al dictar la medida de coerción tras valorar los elementos presentados por la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (PEDATEC), órgano responsable de la investigación sobre los contenidos difundidos por la imputada a través de plataformas digitales.

De acuerdo con la solicitud presentada por el procurador fiscal Merlin Mateo, Ingrid Jorge enfrenta cargos por la presunta comisión de delitos de difamación e injuria a través de medios electrónicos, conforme a lo establecido en la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.