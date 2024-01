"Better Call Saul" no consigue premios Emmy tras 53 nominaciones a lo largo de sus temporadas. (Netflix)

Better Call Saul, la aclamada precuela de Breaking Bad, se despidió de su recorrido por los Emmys 2024 sin haber conseguido una sola estatuilla, a pesar de sus numerosas nominaciones a lo largo de sus seis temporadas.

Sus resultados contrastan con el éxito de la serie original protagonizada por Bryan Cranston que logró 16 premios de sus 58 nominaciones.

Sin duda, la derrota es un resultado directo de su competencia con la también última entrega de Succession, producción de HBO que arrasó en múltiples categorías durante la ceremonia.

“¡Lo hicimos!”, escribió en X (antes Twitter) el guionista y coproductor ejecutivo Thomas Schnauz al enterarse del récord marcado por la serie en mayor cantidad de derrotas.

El drama legal que giraba en torno a Bob Odenkirk interpretando a Jimmy McGill/Saul Goodman, un personaje que evolucionó de abogado principiante a un astuto letrado, fue nominado en la más reciente entrega para siete categorías de premios Emmys 2023, incluyendo Mejor serie dramática y Mejor actor principal para Odenkirk.

A su lado, Rhea Seehorn ganó elogios por su interpretación de Kim Wexler, recibiendo una nominación al Emmy como Mejor actriz de reparto.

Una serie ignorada por los premios Emmy

A pesar de ser aclamada por la crítica, la serie de Bob Odenkirk dice adiós sin reconocimientos en los Emmy. (Créditos: REUTERS/Aude Guerrucci)



El equipo del spin-off también contó con talentos como Jonathan Banks y Giancarlo Esposito, pero ni siquiera las nominaciones de sus roles secundarios o la dirección y guion de la serie se tradujeron en premios.

Esta ausencia de reconocimientos hace evidente la diferencia en la recepción de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión entre las dos producciones del universo televisivo creado por Vince Gilligan y Peter Gould.

El desarrollo de la ficción, así como su final, habían sido altamente elogiados por la crítica, y la propia Seehorn expresó, previo a la ceremonia de los Emmy, su orgullo por el trabajo logrado sin importar la falta de premios.

“Creo que, llegados a este punto, todos nos sentimos realmente orgullosos del trabajo que hemos creado […] Supongo que mentiría si no dijera: ¿quién no quiere subir al escenario y decir: ‘Gracias por reconocer nuestra última vez aquí’? Pero tengo la sensación de que nos sentiremos así con nuestro espectáculo pase lo que pase”, afirmó para The Hollywood Reporter.

Curiosamente, no solo Better Call Saul se fue con las manos vacías en esta importante noche para la televisión.

Otros programas como Ted Lasso, The Last of Us y La maravillosa Sra. Maisel, pese a sus múltiples nominaciones y premios previos, tampoco lograron llevarse premios durante la ceremonia principal, aunque algunos sí fueron reconocidos en las Creative Arts Emmys.

La 75ª ceremonia de los Emmys brindó algunos momentos inesperados, incluyendo victorias sorpresa en categorías dominadas por otros títulos como El oso, Succession y Bronca. Sin embargo, Better Call Saul quedó registrada en la historia de los Emmy no por sus triunfos, sino por una marcada ausencia de los mismos. Se cierra así un capítulo en la cultura televisiva como la serie más ninguneada de todos los tiempos.

La última temporada de «Better Call Saul» acumula nominaciones pero se va sin trofeos. (Créditos: Netflix)

Dónde ver y sinopsis de “Better Call Saul”

Better Call Saul, serie televisiva de género dramático creada por Vince Gilligan y Peter Gould, es una precuela de Breaking Bad. Estrenada en febrero de 2015, tuvo su temporada final lanzada en abril de 2022.

La trama sigue el viaje moral y legal de Jimmy McGill, interpretado por Bob Odenkirk, un ex timador que se convierte en el abogado Saul Goodman, un personaje conocido por su habilidad para utilizar la ley a su gusto. Junto a Odenkirk, actúan Rhea Seehorn, Jonathan Banks y Giancarlo Esposito.

“Desde multas de aparcamiento hasta asesinatos masivos, pasando por fraudes sobre caídas por tropiezos y fraudes por bonos, Saul puede con todo”, sostiene la sinopsis oficial de la serie que tiene sus seis temporadas disponibles en Netflix.