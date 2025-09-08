Mis niños se acuestan sin cenar y lloran de hambre: La triste historia de una madre en Los Guaricanos

En una casucha levantada con hojas de zinc y pedazos de madera, a la orilla del río Yaguasa, sector Las 10 Tareas, en Los Guaricanos, municipio Santo Domingo Norte, reside María Alejandra Díaz Santana junto a sus tres hijos menores de edad, uno de ellos con condiciones especiales.

Con la mirada perdida y la voz entrecortada, la madre soltera cuenta que su niño de 11 años “tiene poco aprendizaje y no sabe muchas cosas”, por lo que debe consumir medicamentos “para tratar la cabeza”, además de materiales escolares especiales que ella no tiene cómo costear. Desesperada, clama por una mano amiga que le ayude a sobrellevar su carga.

«Yo necesito ayuda para mi niño especial, es la mejor ayuda que necesito. Salen de dos mil (pesos) para arriba, los medicamentos que le tocan a él, porque son para tratar la cabeza», aseguró María Alejandra ante periodistas de Hoy Digital durante la serie especial «Hoy en tu barrio».

Recuerda que cuando su pequeño nació, los médicos no se lo entregaron de inmediato y solo le decían que a él le quedaban pocos días de vida. Sin embargo, contra todo pronóstico y gracias a Dios, el niño logró sobrevivir.

«Cuando él nació no me lo entregaron de una vez y no decían por qué. Simplemente, me decían: tu hijo tiene pocos días, no te lo podemos entregar porque tenemos que saber qué está pasando, y tampoco me dijeron nada de eso», manifestó la joven, quien agregó: «Cuando voy al hospital no me lo quieren atender, nada más me dicen: ven tal día, y cuando voy ese día me ponen más día y nunca me resuelven. Ahora mismo estoy cogiendo mucho trote con eso«.

María Alejandra Díaz Santana, residente de Los Guaricanos / Foto: José de León

Se ven obligados a dormir sin cenar, mientras el río destruye los pocos enseres deteriorados que poseen

La madre confiesa que lo que más le angustia es no poder dar de comer a sus tres hijos de 11, 10 y 5 años. En ocasiones, se ven obligados a acostarse sin cenar, mientras lloran de hambre, y eso le rompe el corazón.

«Mira, hoy mismo yo no tengo ni qué darle de comer a esos niños, incluso estoy pensando y tengo la mente mala porque no sé qué voy a hacer. Me tienen a cada rato diciéndome: mami tengo hambre, mami tengo hambre, porque desde que se levantan es buscando qué comer», relató María Alejandra Díaz Santana.

Continuó: «El padre de los hijos míos se fue con otra mujer y me dejó sola. No sé qué voy a hacer. No tengo ninguna clase de ayuda, nadie ha venido aquí ni a decirme nada ni ayudarme. Estoy simplemente a la suerte de Dios«.

Díaz Santana agrega que, como si no fuera suficiente la precariedad que atraviesa, cada vez que el río Yaguasa crece debido a la gran cantidad de lluvias que se registran en el sector Las 10 Tareas, en Los Guaricanos, le destruye los pocos enseres deteriorados que tiene en su vivienda.

«Ese río, cuando sube, acaba con todo. La última vez me tapó la casa entera; qué suerte de Dios que me dio tiempo a sacar la nevera, después todo se me dañó», afirmó la joven madre.

Además, imploró: «Lo único que puedo pedirle es que me ayuden con el niño y con ese río, porque ya estoy que no aguanto más, porque cada vez que ese río sube pierdo todo».

Contactos para ayuda

Si usted desea colaborar con María Alejandra Díaz Santana, puede contactarla al número telefónico 829-921-0759.

