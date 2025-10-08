La UASD expande su oferta académica con doctorados en colaboración internacional

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) amplió su oferta académica con el lanzamiento de dos nuevos programas doctorales en Creación e Investigación Artística y Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático, en alianza con la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, España, y con el apoyo del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).

El acto de presentación estuvo encabezado por el vicerrector de Investigación y Posgrado, doctor Radhamés Silverio González, en representación del rector, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, quien destacó que esta iniciativa forma parte del proceso de modernización curricular que impulsa la academia desde hace tres años.

“Con estos doctorados reforzamos la misión institucional de ofrecer una educación superior de calidad, pertinente e inclusiva, en respuesta a los desafíos del presente”, expresó Silverio González durante su intervención.

Por su parte, el viceministro de Evaluación y Acreditación del MESCyT, doctor Juan Francisco Viloria Sánchez, resaltó el liderazgo de la UASD en la educación de cuarto nivel, al pronunciar un discurso en representación del ministro, doctor Franklin García Fermín, durante la presentación de los nuevos programas doctorales.

Viloria explicó que el MESCyT regula y supervisa todos los programas doctorales del país, asegurando la calidad académica y la formación de investigadores calificados, conforme al Reglamento del Nivel de Posgrado. Asimismo, destacó el financiamiento estatal que respalda estas iniciativas a través del Programa Nacional de Formación de Doctores (PNFD) y de convenios de cooperación internacional, que permiten becas completas o parciales para los estudiantes.

“El Estado garantiza apoyo financiero y regulación de calidad para que los programas doctorales formen investigadores capaces de generar conocimiento, innovación y competitividad para la nación”, afirmó Viloria.

Programas estratégicos para la investigación

Los nuevos doctorados estarán adscritos a las facultades de Artes y de Ciencias, respectivamente, y contemplan la producción de 144 artículos científicos por parte de los doctorandos.

Con su incorporación, la UASD eleva a 13 el número total de programas doctorales con titulación oficial, 11 de los cuales han sido aprobados durante la actual gestión.

Silverio González subrayó que este avance representa “una muestra fehaciente del compromiso asumido con la educación de cuarto nivel y con el desarrollo social, económico, tecnológico y cultural del país”.

El vicerrector agradeció el respaldo del MESCyT, encabezado por el ministro Franklin García Fermín y su viceministro Juan Francisco Viloria, por apoyar de manera constante las iniciativas de fortalecimiento académico impulsadas por la universidad estatal.

Una alianza de resultados

El doctor Joaquín Pastor Pérez, director del Programa Espejo Iberoamérica de la UMH, destacó la trascendencia de esta cooperación, que “da un nuevo impulso a la colaboración académica entre dos instituciones públicas de gran relevancia para nuestros países, tras casi ocho años de intenso trabajo conjunto”.

Según explicó Pastor Pérez, los nuevos programas permitirán formar una cohorte de alrededor de 50 doctores en tres años, quienes pasarán a integrar el Registro Nacional de Doctores.

“No cualquiera puede dirigir una tesis doctoral; se requiere preparación, experiencia y compromiso”, señaló, al referirse a los altos estándares de calidad exigidos para las tesis, que deberán incluir publicaciones en revistas científicas internacionales.

Proyección internacional y resultados visibles

El representante de la UMH recordó que la alianza con la Primada de América ha permitido el desarrollo de otros programas iniciados en 2024, como los de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Ciencias de la Salud y Ciencias Agroalimentarias, con la participación de 68 becarios del MESCyT.

También informó que entre 10 y 12 tesis doctorales podrían completarse antes del próximo verano y que, para finales de año, la mayoría de los doctorandos habrá concluido su formación.

La actividad contó con la presencia del doctor Carlos Mayobanex Cabral, coordinador de los programas doctorales; los decanos José Ferreira Capellán (Ciencias) y Arelis Subero (Artes); el viceministro Juan Francisco Viloria, además de docentes, estudiantes y representantes de la Universidad Miguel Hernández.

“La UASD sigue avanzando, y es a través de lo que enseñamos que continuaremos elevando hasta la cúspide el orgullo de ser uasdianos”, concluyó Silverio González.

Con esta nueva oferta, la universidad más antigua del continente americano reafirma su liderazgo regional en investigación, innovación y formación científica, fortaleciendo su compromiso con el desarrollo sostenible y la transformación social de la República Dominicana.