La UE sin un acuerdo sobre presupuesto

Los líderes de la Unión Europea cerraron ayer una maratónica reunión presupuestaria sin haber alcanzado un acuerdo, y sus posiciones son tan divergentes aún que no pudieron decidir siquiera cuándo se reunirán de nuevo para debatir el asunto. Luego de 28 horas de negociaciones, los líderes no pudieron encontrar una posición común, y media docena de Estados miembros ricos insistieron en que no contribuirán más fondos al próximo paquete fiscal a largo plazo, valorado en alrededor de un billón de euros (1.1 billones de dólares). “Las diferencias fueron simplemente demasiado grandes”, dijo Angela Merkel.