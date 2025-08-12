La última pelea de los dos boxeadores que murieron tras competir en la misma velada

Hiromasa Urakawa y Shigetoshi Kotari perdieron la vida tras disputar sus respectivas peleas en Japón

Tras el impacto por la muerte de los boxeadores japoneses Hiromasa Urakawa y Shigetoshi Kotari, ocurrida luego de la velada del 2 de agosto en el Korakuen Hall de Tokio, salieron a la luz los videos de sus combates. Las imágenes, difundidas días después de la tragedia, mostraron el desarrollo de las peleas en las que ambos pugilistas sufrieron lesiones que terminaron siendo fatales.

La velada, organizada bajo el evento Dynamic Glove on U-Next Vol°35, empezó como una jornada de alto nivel con enfrentamientos entre promesas del boxeo local. Sin embargo, las peleas de Kotari y Urakawa cambiaron el tono de la noche y abrieron una discusión sobre la seguridad de los peleadores.

En el video de la pelea entre Shigetoshi Kotari y Yamato Hata, que terminó en empate tras 12 rounds, Kotari bajó del ring por sus propios medios, pero con dificultad. Luego del anuncio de la decisión de los jueces, el boxeador se arrodilló sobre la lona antes de abandonar el escenario. La reacción inmediata del público y de su rival fue reconocer su esfuerzo con una gran ovación. La secuencia continúa hasta su retirada a los vestuarios, donde finalmente se desplomó y debió ser trasladado al hospital.

Por otro lado, el registro del combate entre Hiromasa Urakawa y Yoji Saito reflejó un desenlace más violento. Urakawa es derribado en el octavo asalto luego de una combinación de golpes de Saito. Según la crónica de la edición japonesa de Yahoo, “fue derribado por un recto de derecha de Saito. El árbitro detuvo el combate de inmediato y fue sacado del ring en camilla”. En las imágenes, se pudo ver cómo, después de un intercambio, Urakawa, agotado, recibió un golpe al cuerpo, un cross corto de izquierda y finalmente cayó tras un jab de derecha, quedando inmovilizado. El boxeador nunca pudo reincorporarse, fue retirado en camilla y trasladado directamente al hospital.

Ambos atletas, de 28 años, ingresaron con el mismo diagnóstico: hematoma subdural agudo, una acumulación de sangre entre el cráneo y el cerebro que fue atendida con cirugía de urgencia. La información del diario local The Sankei Shimbun precisó que Kotari falleció el viernes 8 de agosto a las 22:59, mientras que Urakawa murió el sábado 9 de agosto a las 22:31, tras una semana internados.

La comunidad boxística japonesa, así como organismos internacionales, reaccionaron ante el doble deceso. La Organización Mundial de Boxeo (OMB) expresó en un comunicado: “La WBO lamenta el fallecimiento del boxeador japonés Hiromasa Urakawa, quien sucumbió trágicamente a las lesiones sufridas durante su combate contra Yoji Saito el 2 de agosto en el Korakuen Hall de Tokio. Esta triste noticia llega después del fallecimiento de Shigetoshi Kotari, quien murió a causa de las lesiones sufridas en su combate en la misma velada. Extendemos nuestro más sentido pésame a las familias, amigos y a la comunidad boxística japonesa en estos momentos tan difíciles”.

La cartelera del evento

Horas antes, la OMB también se había manifestado por Kotari: “Descansa en paz, Shigetoshi Kotari. El mundo del boxeo llora la trágica muerte del boxeador japonés Shigetoshi Kotari, quien sucumbió a las lesiones sufridas durante su combate por el título el 2 de agosto. Un guerrero en el ring. Un luchador de espíritu. Se fue demasiado pronto. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, su equipo y toda la comunidad boxística japonesa”.

El evento del 2 de agosto tenía como plato principal la pelea entre Kotari, ubicado en el quinto puesto de la categoría superpluma de la región Oriental Pacífico, y Hata, campeón de la OPBF. Además, el combate entre Saito (quinto clasificado nacional en peso ligero) y Urakawa (cuarto del ranking japonés, con registro de 10 victorias y 3 derrotas) debía definir al próximo retador nacional. Urakawa había sido reconocido como el “novato del año” en Japón en 2020, mientras que Kotari había construido su carrera profesional tras egresar de la Universidad Nihon y entrenar en el gimnasio M.T. de Sagamihara.

Ante lo sucedido, la Comisión Japonesa de Boxeo anunció que, a partir de ahora, todas las peleas de campeonato de la Federación Oriental y del Pacífico de Boxeo (OPBF) serán de 10 rounds y no de 12, en un intento por reducir riesgos para los deportistas.

La industria del boxeo mundial vuelve a enfrentar el debate sobre la seguridad en el deporte. Urakawa y Kotari se convirtieron en el segundo y tercer caso trágico de 2025, tras la muerte del irlandés John Cooney en febrero luego de un combate en Belfast, también víctima de una hemorragia cerebral.

