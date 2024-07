La última voluntad de Shannen Doherty: esto fue lo que pidió que se hiciera con sus restos y para su funeral

La actriz falleció el pasado 13 de julio tras una larga batalla contra el cáncer y se le recuerda por sus actuaciones en las series “Hechiceras” y “Beverly Hills 90210″

Se ha revelado que la actriz Shannen Doherty detalló sus deseos respecto a sus restos y funeral, meses antes de su fallecimiento. La protagonista de las series de los 90, Beverly Hills, sueños de juventud (Beverly Hills 90210) y Hechiceras(Charmed),murió el sábado 13 de julio tras una larga lucha contra el cáncer, según confirmó su publicista, Leslie Sloane, a la revista People.

En enero, Doherty dejó instrucciones detalladas sobre su última voluntad y lo que debía ocurrir con su cadáver. Su declaración, que ha servido como un testamento, se dio a entender en su podcast Let’s Be Clear, del cual se pueden encontrar fragmentos en su propia página de Instagram titulada theshando.

“Quiero que mis restos se mezclen con los de mi perro y con los de mi padre. No quiero ser enterrada ni quiero ser cremada”, explicó Doherty en su programa. La actriz también sugirió que sus restos fuesen dispersados en Malibú, California, un lugar especial para ella y su padre, John Thomas Doherty, quien falleció en 2010. Asimismo, Shannen pidió que sus seres queridos usaran sus restos mezclados como fertilizante para hacer “crecer un árbol”.

La actriz, de 53 años, también utilizó su podcast para comentar sobre su preferencia por un funeral privado, expresando que no deseaba la presencia de personas que no tenían una relación sincera con ella. Se mostró crítica hacia aquellos que, según ella, podrían asistir por motivos de presión social.

“Hay mucha gente que creo que se presentaría y que no quiero allí. No quiero que estén porque sus razones para asistir no son necesariamente las mejores”, señaló Doherty durante una de las ediciones de su programa. La actriz enfatizó que algunas personas podrían asistir a su funeral por “presión”, diciendo: “Ellos asistirían porque es lo políticamente correcto, y no quieren quedar mal, así que quiero quitarles esa presión”.

La actriz, quien también es recordada por su carrera actoral infantil en La familia Ingalls, remarcó: “Quiero que mi funeral sea como una fiesta de amor”. Asimismo, Doherty expresó que no quería que nadie estuviera “privadamente pensando ‘Gracias a Dios que esa perra ha muerto ahora’”

La muerte de Shannen Doherty fue recibida con pesar por sus seres queridos, quienes solicitaron privacidad para poder afrontar su duelo. La intérprete fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015 y, tras un breve periodo de remisión, el cáncer regresó en 2017. El año pasado, Doherty reveló que el cáncer se había extendido a su cerebro, según una publicación en su cuenta de Instagram.

“En cuestión de días o semanas se sabrá que estoy en etapa 4″, relató la estrella en una emotiva entrevista con Good Morning America. “Así que mi cáncer ha regresado y por eso estoy aquí. No creo haberlo procesado completamente; es un trago muy amargo de asimilar”, agregó la artista en aquella ocasión.

El cast de “Hechiceras” se despidió de Shannen Doherty

Tras el fallecimiento de Shannen Doherty, conocida por su papel como Prudence Halliwell en la famosa serie noventera Hechiceras, sus excompañeros de reparto compartieron emotivos mensajes en redes sociales donde la homenajearon por todas las lecciones e impresiones que le dejaron tras haber trabajado juntos.

Rose McGowan, quien se unió al elenco tras la salida de Doherty al final de la tercera temporada, escribió en Instagram: “La conocí en los 90 y me quedé asombrada. Conocerla bien más tarde fue un regalo hermoso. Esta mujer luchó para vivir”. McGowan añadió: “Que los ángeles y Dios la lleven al reino sagrado donde esté sana, joven y libre para siempre”.

Por su lado, Alyssa Milano declaró: “No es un secreto que Shannen y yo tuvimos una relación complicada, pero en su núcleo había alguien a quien respetaba profundamente y admiraba. Era una actriz talentosa, querida por muchos y el mundo es menos sin ella. Mis condolencias a todos los que la amaban”.

Asimismo, Brian Krause expresó: “Me enseñaste lo que es la fortaleza. ¡Siempre amada! Verdaderamente con el corazón roto”. Y a su vez, Ted King compartió: “Creamos una pareja especial en la televisión para la eternidad. Mi corazón está con tu familia”.

