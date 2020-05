Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. Juan 17: 21

La unidad es una fuerza invencible; donde no hay unidad no hay fuerza. Cuando estamos unidos podemos alcanzar mayores cosas e ir más lejos que si lo hiciéramos solos, pero tenemos un espíritu de independencia que no nos permite unirnos. Cuando hay unidad, la victoria es de todos, pero somos muy egoístas y queremos llevarnos el reconocimiento solos. Mas este no es el diseño de Dios, porque Él trabaja en unidad con el Hijo y el Espíritu Santo.

Este modelo nos dará grandes resultados, por lo tanto debemos ponerlo en práctica, y las ganancias serán mayores. Jesús dijo “Así como el Padre y Yo somos uno que también ellos sean uno”. Esta unidad ya fue establecida hace dos mil años ¿Qué esperamos?

Rompamos con el individualismo y el ego que no permiten que nos hagamos uno y empecemos a trabajar unidos. Entonces lo que no podíamos hacer antes por estar solos, ahora lo haremos porque ya nos hicimos parte del equipo.