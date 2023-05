La varicela ataca: ¿cómo anda el Gran Santo Domingo?

La varicela estacional, que en la República Dominicana tiene hasta el momento 3 mil 693 personas contagiadas, concentra la mayoría de los casos en el Gran Santo Domingo.

Sin embargo, las autoriadades sanitarias dicen que, por su baja mortalidad, el brote no representa mayor peligro para la población.

«Está concentrado en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo mayoritariamente. Estaremos vigilantes, pero regularmente es una varicela estacional que aparece en mayo», dijo el ministro de Salud, Daniel Rivera.

Mientras, el viceministro de Salud Colectiva, doctor Eladio Pérez llamó a no llenarse de miedo, pues la enfermedad está controlada y no representa amenaza.

“Pedimos a la población a no alarmarse por los últimos casos registrados en el país de la varicela-zóster (VVZ), ya que a pesar de ser una enfermedad altamente contagiosa no presenta amenaza por ser un virus con baja tasa de mortalidad”, expresó el funcionario. Pérez, viceministro de Salud Colectiva, aseguró que no hay motivo para preocupación ya que no se ha registrado ningún caso fuera de lo normal. Indicó que el virus que transmite esta enfermedad la presenta como “muy leve”, pero que debe ser tratado con la debida atención durante los primeros cinco a diez días que permanece incubado en el cuerpo.

Comportamiento

“La varicela es altamente contagiosa para personas que no han tenido la enfermedad, es bueno que tengan en cuenta que esta se caracteriza por la aparición de erupciones en la piel con picazón y pequeñas ampollas con líquido”, dijo. Es importante resaltar que para evitar la propagación es necesario el aislamiento del paciente y evitar el contacto con el agua que brota de las ampollas, explicó el doctor Pérez.